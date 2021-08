Binance retire ses services aux utilisateurs de Corée du Sud et de Malaisie

in

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde Binance retire une partie de ses services aux utilisateurs en Corée du Sud et en Malaisie. L’annonce a été faite par la plateforme depuis son site internet. De plus, ils affirment qu’ils sont prêts à se conformer à toutes les demandes des organismes de réglementation pour créer un climat de compréhension.

En ce qui concerne la Corée du Sud, la plateforme a procédé à l’élimination des échanges avec la monnaie locale Won (KRW). En ce sens, il a supprimé les options du commerce P2P, les options de paiement et le commerce impliquant cette devise. Il a également ordonné la fin du support de son site Web en coréen. Les services supprimés dans ce pays sont entrés en vigueur immédiatement après l’annonce.

De son côté, en Malaisie, la plateforme a fait de même avec la monnaie de ce pays, le Ringgit (MYR). Rappelons que le régulateur financier de ce pays a ordonné le 30 juillet à Binance de fermer toutes ses opérations. Pour ce faire, elle leur a offert un délai de 14 jours pour se conformer à la commande.

Pourquoi Binance retire-t-il des services de ces pays ?

Le fait que Binance retire tout ou partie des services de ces deux nations doit être interprété comme quelque chose hors de leur contrôle. En ce sens, il est évident que ce sont précisément les entités régulatrices des nations susmentionnées qui ont initié la pression contre l’échange.

Par exemple, la Malaisie, comme indiqué ci-dessus, a donné à la société de change numérique un ultimatum pour se retirer du pays. La Corée du Sud, pour sa part, a également pris des décisions difficiles. Dans les deux cas, on peut dire que la bourse a été expulsée pour avoir sponsorisé la négociation d’actifs illégalement, selon les autorités susmentionnées.

Ce ne sont pas les seuls pays où Binance a été pratiquement expulsé. Les plus récents étaient la Chine, un pays où une loi est en vigueur qui interdit le commerce des crypto-monnaies. Par conséquent, Pékin a placé il y a quelques semaines Binance sur la liste noire des plateformes qui, en aucun cas, ne peuvent opérer dans le cadre de sa législation.

Plus récemment, le 9 août, la bourse a fait de même à Hong Kong, une province sous juridiction de la République populaire de Chine. De cette façon, Binance se retire de plusieurs pays, laissant ses services hors de portée de ses habitants. Cela pousse la firme d’achat et de vente de monnaies numériques à perdre un grand nombre d’utilisateurs.

Pression sans fin

La pression que subit la plateforme depuis des mois est l’une des plus fortes dans le monde des monnaies numériques. Un grand nombre de pays ont mené ce qui semble être une attaque synchronisée contre l’entreprise dirigée par Changpeng Zhao.

Ces pays comprennent le Royaume-Uni, l’Italie, les États-Unis, la Lituanie, l’Allemagne, la Malaisie et la Corée du Sud, entre autres. Dans la plupart de ces pays, les accusations portées contre l’entreprise reposent principalement sur le fait qu’elle opère avec des actifs sans les licences nécessaires.

De son côté, le conseil d’administration de la société de bourse, a souligné à diverses reprises sa volonté de s’institutionnaliser. Cependant, les ponts qu’ils tentent de construire sont ignorés par les régulateurs. Ce sont des jours difficiles pour cette plateforme qui ne cesse de récolter des succès en attirant de nouveaux utilisateurs entrant sur le marché de la crypto.

A noter que Binance continue de faire des gestes de bonne volonté pour calmer les régulateurs. Par conséquent, il a décidé d’éliminer les jetons d’actions, l’effet de levier supérieur à 20x dans les opérations de trading à terme et d’autres qui réduisent le risque de pertes pour les utilisateurs. Comme les offres de paix du paragraphe précédent, ces dernières tombent également dans l’oreille d’un sourd.

Créer un écosystème durable pour Blockchain

Au fil des jours, la plateforme Binance retire de plus en plus de services aux utilisateurs de différents pays. Il s’agit clairement d’une politique visant à ne pas contrarier les autorités de régulation. Malgré cela, la directive de la bourse garantit qu’il s’agit d’une “stratégie proactive pour protéger les utilisateurs”.

Concernant ces derniers, dans leur billet consacré au retrait des options de change avec la devise coréenne, ils ont réitéré cette position. “Notre objectif est de créer un écosystème durable autour de la technologie Blockchain et des actifs numériques”, disent-ils.

En parallèle, ils affirment accueillir les promoteurs dans le cadre réglementaire. “Comme ils présentent des opportunités pour les acteurs du marché d’avoir une plus grande collaboration avec les régulateurs.”

Les attaques contre Binance ne semblent pas se terminer de si tôt. Pour certains analystes, les actions sont une sorte de « lynchage ». Avec cela, les régulateurs viseraient à réprimander les autres acteurs du marché de la cryptographie pour qu’ils se conforment à leurs conceptions.

