Binance s’associe à Alchemy Pay pour rationaliser les paiements cryptographiques

La plus grande bourse de crypto-monnaie par volume de transactions, Binance, s’est associée à Alchemy Pay, une plate-forme de paiement hybride crypto-fiat, pour rationaliser les paiements peer-to-peer (P2P). Un communiqué de presse a révélé cette nouvelle le 3 août, notant que les sociétés avaient l’intention de créer un pont de paiement entre crypto et fiat via le portefeuille Binance Pay. Ce faisant, les entreprises faciliteront les paiements transparents pour les utilisateurs et les commerçants en éliminant les frais de traitement encourus lors de l’utilisation de la cryptographie.

Selon le communiqué de presse, Binance intégrera la plate-forme hybride crypto-fiat Alchemy Pay, permettant aux utilisateurs et aux commerçants de choisir leurs options de paiement préférées. La plate-forme prendrait en charge plus de 40 actifs numériques dans 18 pays.

Cette intégration est mise en place pour aider Binance Pay à être plus largement adopté par le réseau de partenaires commerciaux d’Alchemy Pay, notamment Shopify et QFPay, Pricerite basé à Hong Kong, Ce La Vi de Singapour et la marque de chaussures canadienne Aldo, pour n’en citer que quelques-uns.

Commentant ce partenariat, John Tan, PDG d’Alchemy Pay, a déclaré qu’Alchemy avait été lancé en 2018 avec l’intention de jeter un pont entre les crypto-monnaies et le fiat. Il a ajouté que ce partenariat élargissait considérablement les applications de base pratiques entre les secteurs de la crypto et de la fiat, que la société a développées.

Briser les frontières ensemble

Il convient de noter que ce partenariat n’est pas la première fois que Binance et Alchemy Pay s’associent pour aider à rendre les crypto-monnaies plus courantes. En avril 2020, les sociétés se sont réunies dans un accord visant à accroître l’adoption généralisée du BUSD, le stablecoin de Binance, à Singapour. L’accord impliquait Alchemy Pay permettant l’utilisation de Binance USD (BUSD / USD) dans une variété de magasins commerciaux, dont 2 000 véhicules commerciaux haut de gamme et des centaines de magasins hors ligne.

À l’époque, Binance avait révélé que ce partenariat faisait partie des efforts en cours pour faire du BUSD une option de paiement grand public dans l’espace crypto et aux points de paiement physiques et numériques du monde entier.

Un an et quatre mois plus tard, BUSD est devenu l’une des principales pièces stables sur le marché des crypto-monnaies. La pièce a une capitalisation boursière de 11 977 496 650,10 $ (8 588 643 635,40 £), ce qui en fait la 11e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. La capitalisation de BUSD en fait également le troisième plus grand stablecoin après Tether (USDT / USD) et USD Coin (USDC), qui ont des capitalisations boursières de 61 996 409 143,00 $ (44 455 455 122,13 £) et 27 439 854 322,00 $ (19 676 159 139,40 £), respectivement.

