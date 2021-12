Binance s’associe à MDI Ventures pour s’étendre en Asie

Les plans d’expansion de Binance battent leur plein, la bourse cherchant à établir de nouveaux emplacements pour profiter du boom mondial de la crypto-monnaie. La dernière stratégie de l’échange est un partenariat avec MDI Ventures, la branche capital-risque de PT Telkom Indonesia.

Le communiqué de presse publié par les deux sociétés indiquait que ce partenariat viserait à étendre l’adoption de la technologie blockchain en Indonésie. En cas de succès, le projet pourrait bénéficier à quelque 240 millions de personnes en Indonésie.

Binance & MDI Ventures pour favoriser l’adoption de la blockchain

Binance a déclaré qu’elle offrirait la technologie et l’infrastructure nécessaires pour créer la nouvelle plate-forme d’échange. De plus, cela permettra à Binance de renforcer ses opérations en Indonésie. Binance est déjà présente en Indonésie, ayant déjà investi dans Tokocrypto, une plateforme de trading crypto.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a commenté ce partenariat, déclarant :

Notre ambition chez Binance est de développer l’écosystème de la blockchain et de la crypto-monnaie à l’échelle mondiale, et cette initiative en Indonésie est un pas important dans cette direction.

Zhao a en outre noté que l’Indonésie pourrait devenir une plaque tournante de l’adoption de la blockchain et de la crypto-monnaie en Asie du Sud-Est. Il a mentionné que le pays avait « une adoption rapide de la technologie et un fort potentiel économique ».

Le PDG de MDI, Donald Wihardja, a mentionné l’importance des actifs numériques et de la technologie blockchain sous-jacente dans le secteur financier.

« Nous sommes impatients de grandir avec Binance et nos partenaires d’investissement et de réunir les opportunités et les technologies avec Telkom pour aider à mettre à niveau les capacités de l’Indonésie dans cette infrastructure numérique », a noté Wihardja.

MDI Ventures est l’une des principales sociétés d’investissement technologique en Indonésie. La société de capital-risque a un portefeuille de plus de 830 millions de dollars dans différentes industries. Le communiqué de presse n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les autres sociétés incluses dans le consortium dirigé par MDI.

Binance se développe en Asie

Binance a connu une année difficile en raison des restrictions réglementaires dans le monde. La bourse a fait l’objet d’un examen réglementaire au Royaume-Uni, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie et dans d’autres juridictions.

La bourse concentre actuellement ses efforts d’expansion en Asie. La bourse a récemment acheté une participation de 18% dans la bourse Hg, une bourse locale de capital-investissement. L’achat a eu lieu lorsque Binance a retiré sa demande de licence auprès de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS).

