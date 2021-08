Binance s’associe au musée russe pour symboliser les chefs-d’œuvre de Da Vinci et de Van Gogh

Les œuvres d’art de renommée mondiale de Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Claude Monet et Giorgine seront tokenisées pour une vente aux enchères facilitée par la plateforme Binance NFT.

Binance Marketplace mettra aux enchères des peintures célèbres d’artistes de renom

La place de marché NFT de Binance a annoncé une collaboration avec le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg pour créer des objets de collection symboliques représentant les œuvres d’artistes de renom tels que Léonard de Vinci et Vincent van Gogh.

Binance a annoncé le 27 juillet qu’elle collaborerait avec le musée pour créer et distribuer des jetons non fongibles d’ici la fin août. L’enchère sera accessible à tous les utilisateurs de Binance.

Madonna Litta (Leonardo da Vinci), Judith (Giorgione), Lilac Bush (Vincent van Gogh), Composition VI (Wassily Kandinsky) et Garden Corner à Montgeron sont quelques-unes des œuvres de la collection NFT. L’Ermitage espère dévoiler et rendre accessible certaines des œuvres d’art les plus profondes du monde, tout en soulignant l’approche ouverte et démocratique du musée. L’Ermitage a souligné l’importance actuelle de la numérisation.

Le musée a également annoncé que chaque œuvre d’art aura deux exemplaires NFT. Le premier sera conservé à l’Ermitage, tandis que le second sera mis aux enchères. Tous les bénéfices de la vente seront reversés au Musée de l’Ermitage.

Selon le billet de blog, la tokenisation de ces chefs-d’œuvre va révolutionner l’accès aux collections du musée.

Mikhail Piotrovsky, PDG de l’Hermitage, a déclaré que le musée prévoyait d’utiliser la technologie blockchain, et les opportunités qu’elle offre, dans d’autres expériences visant à améliorer la propriété et à rendre l’art de luxe plus accessible.

“C’est une étape importante dans le développement de la relation entre la personne et l’argent, la personne et la chose”, a-t-il déclaré.

Selon le billet de blog, le projet offre “un nouveau niveau d’accessibilité à la collection de l’Ermitage”, tout en soulignant “la nature démocratique du musée”. Les cartes servent également à souligner “l’importance de la numérisation en tant que nouvelle étape dans le monde de la collection d’œuvres d’art”.

Piotrovsky a déclaré que l’Ermitage a l’intention d’utiliser davantage les NFT et d’autres technologies numériques à l’avenir. Il a dit:

« Les nouvelles technologies, notamment la blockchain, ont ouvert un nouveau chapitre dans le développement du marché de l’art, porté par la propriété et la garantie de ce bien.

Le projet, selon Helen Hai, responsable de Binance NFT, met en évidence la valeur de la technologie blockchain et des NFT alors que le monde évolue vers la numérisation.

« La reconnaissance de la technologie blockchain et des NFT par l’un des plus grands musées du monde est une autre étape vers la numérisation mondiale. Nous apprécions grandement l’opportunité de coopérer avec le Musée de l’Ermitage ; ensemble, nous écrivons l’histoire.”

Nouveaux mouvements de numérisation

La collaboration de Binance avec le Musée de l’Ermitage vise à incorporer de nouveaux éléments de numérisation et a été identifiée comme un projet reflétant la perspective démocratique du musée. Le musée se veut également un exemple pour le reste du monde pour voir les ondulations révolutionnaires causées par l’industrie de la blockchain, en particulier dans le domaine des œuvres d’art et du patrimoine culturel.

Les deux parties ont confirmé la collaboration, qui a été décrite comme une approche révolutionnaire pour insuffler la technologie blockchain dans l’histoire culturelle. Selon Piotrovsky, directeur du Musée d’État de l’Ermitage, les œuvres d’art du monde entier recherchent le changement et l’influence grâce aux NFT, et le musée est ravi de faire partie de ce changement et de cette perturbation croissants.