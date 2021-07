Binance s’associe au Russian Museum pour symboliser les chefs-d’œuvre de Da Vinci et de Van Gogh ⋆ Crypto new media

La place de marché Binance NFT et le Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg ont uni leurs forces pour créer et publier une édition limitée de jetons non fongibles avec des copies numériques de chefs-d’œuvre de renommée mondiale. La collection comprendra des œuvres de Vincent van Gogh, Léonard de Vinci et bien d’autres.

Copies NFT de peintures de renom

L’échange de crypto-monnaie Binance a annoncé qu’il s’associerait à l’un des plus grands musées russes – le Musée de l’Ermitage – pour émettre des NFT d’œuvres d’art respectées telles que Lilac Bush (Vincent van Gogh), Madonna Litta (Leonardo da Vinci), Corner du Jardin de Montgeron (Claude Monet) et Composition VI (Wassily Kandinsky).

Binance lancera la vente aux enchères fin août 2021. Chaque œuvre sera composée de deux exemplaires NFT : le premier sera conservé au Musée de Saint-Pétersbourg, tandis que le second sera vendu sur la place de marché Binance NFT. Dans le cadre de la collaboration, l’Hermitage percevra tous les revenus du projet.

Mikhail Piotrovsky – le directeur du musée – signera personnellement chaque exemplaire offrant à la série limitée d’œuvres authenticité et unicité. Le projet viserait à souligner la nature démocratique de l’Ermitage d’État et à montrer que la numérisation serait inévitablement la prochaine étape dans le monde de la collection d’œuvres d’art.

Mikhaïl Piotrovski, Source : Wikipédia

« Les nouvelles technologies, en particulier la blockchain, ont ouvert un nouveau chapitre dans le développement du marché de l’art, conduit par la propriété et la garantie de cette propriété… C’est une étape importante dans le développement de la relation entre la personne et l’argent, la personne et chose », a ajouté Piotrovsky.

À son tour, Helen Hai – responsable de Binance NFT – a commenté le partenariat mutuel :

« La reconnaissance de la technologie blockchain et des NFT par l’un des plus grands musées du monde est une autre étape vers la numérisation mondiale. Nous apprécions hautement l’opportunité de coopérer avec l’Ermitage d’État ; ensemble, nous écrivons l’histoire.

Selon l’annonce, tout utilisateur de la plateforme peut participer à l’enchère. La place de marché NFT de Binance utilisera le même réseau de comptes que Binance.com, les nouveaux clients devront donc d’abord s’inscrire auprès de la bourse.

Billets d’or pour un tournoi de poker des célébrités : la tendance NFT se poursuit

Comme CryptoPotato l’a rapporté la semaine dernière, Virtue Poker, la première plateforme de poker peer-to-peer au monde entièrement sous licence, s’est associée à la place de marché Binance NFT pour offrir un jeton non fongible unique en son genre.

Le partenariat, nommé « The Phil Ivey Golden Ticket NFT », mettra en vedette le premier et le seul NFT basé sur la chaîne intelligente Phil Ivey Binance et accordera une entrée dans un tournoi de poker des célébrités qui comprend le joueur du NBA Hall of Fame Paul Pierce, co-fondateur d’Ethereum Joe Lubin, l’acteur hollywoodien Vince Vaughn et la star de YouTube M. Beast.

Comme annoncé, toute personne souhaitant gagner une place à la table de poker peut participer à l’enchère aujourd’hui, le 27 juillet, à partir de 12h UTC.

La source