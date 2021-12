Binance s’enregistrant en tant qu’entreprise de services monétaires au Canada, Exchange finance une initiative 3M en France

Binance

Binance s’enregistrant en tant qu’entreprise de services monétaires au Canada, Exchange finance une initiative de 113 millions de dollars en France

AnTy30 décembre 2021

Le principal échange de crypto-monnaie Binance continuera à opérer en Ontario, au Canada, après avoir eu une discussion fructueuse avec les régulateurs.

En juin, l’échange a dit à ses utilisateurs qu’ils ne resteraient plus ouverts dans la province la plus peuplée du Canada et a demandé aux utilisateurs de fermer leurs comptes avant le 31 décembre.

À l’époque, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a publié une déclaration d’allégations contre plusieurs bourses de cryptographie, notamment Bybit, Poloniex et KuCoin, affirmant qu’elles ne s’étaient pas conformées à leurs réglementations.

Plus tôt cette année, la CVMO avait averti les plateformes de crypto trading qu’elles devaient contacter les régulateurs si elles voulaient opérer dans la province ou faire face à des mesures réglementaires.

Maintenant, Binance a déclaré à ses utilisateurs dans un e-mail cette semaine qu’ils avaient eu une « coopération continue et positive » avec CANAFE, l’agence nationale de renseignement financier du Canada.

« Binance au Canada a réussi à faire ses premiers pas sur la voie de la réglementation en s’enregistrant au Canada en tant qu’entreprise de services monétaires auprès de CANAFE‚ », a déclaré Binance à ses utilisateurs en Ontario mercredi.

« Cet enregistrement nous permet de poursuivre nos activités au Canada et de reprendre nos activités en Ontario tout en poursuivant notre enregistrement complet. »

France, nous voici !

L’entreprise travaille actuellement à renforcer sa présence dans le monde, y compris en France.

Binance finance une initiative de 100 millions d’euros (113 millions de dollars), baptisée Objective Moon, annoncée pour la première fois en novembre, avec France FinTech pour soutenir l’industrie de la blockchain et de la crypto en France.

Binance va établir un bureau de recherche et développement (R&D) en France, ce qui est considéré comme la première étape vers la prochaine évolution.

« Le but d’Objective Moon est vraiment de développer un écosystème et de nourrir et accélérer un écosystème. Vous ne pouvez pas le faire seul », a déclaré à CNBC David Princay, directeur général français de Binance.

Le portefeuille matériel crypto, Ledger, qui a récemment été évalué à 1,5 milliard de dollars, avec OpenClassroom, est également impliqué dans Objective Moon pour développer des programmes éducatifs visant à accroître la sensibilisation à la blockchain, à la crypto et au Web3.

Binance est également en pourparlers avec les régulateurs en France sur l’octroi de licences, a déclaré Princay, ajoutant que « l’objectif est d’être conforme à 100% dans chaque activité et pays où nous opérons ».

Le ministre français du numérique, Cédric O, était également présent avec Binance lors de l’annonce d’Objective Moon.

« C’est un signe très positif pour l’innovation », a-t-il déclaré à propos de la réglementation de la cryptographie en France et en Europe.

« Nous devons être complètement scrutés et audités pour réussir, et c’est tant mieux car quand nous réussirons, ce sera un signe de confiance, de conformité. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.