Binance signale une résolution du problème avec son portefeuille DOGE

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a déclaré lundi avoir résolu des problèmes techniques avec son portefeuille dogecoin qui ont entraîné le gel des comptes des utilisateurs.

La raison de la débâcle de plus de deux semaines était une coïncidence malheureuse d’événements, « pas tout à fait les circonstances louches que certains avaient suggérées », a écrit l’échange dans un article de blog.

« Aucune entité n’était en faute », a écrit l’échange, et « personne n’est licencié ».

Plus tôt en novembre, l’échange a mis en œuvre une mise à jour logicielle pour la pièce de monnaie populaire, et la mise à jour a déclenché un problème : les transactions des anciens utilisateurs de 2019 ont été rejouées et Binance a renvoyé DOGE de son portefeuille aux mêmes adresses que les utilisateurs ont retirées. leurs pièces de monnaie en 2019. Binance a déclaré que 1 634 utilisateurs étaient concernés par ce problème.

En conséquence, la bourse a perdu des fonds de sa trésorerie, elle s’est donc retournée vers les utilisateurs dont les transactions ont été rejouées et leur a demandé de restituer le DOGE. Cependant, les utilisateurs ne savaient même pas que leurs anciennes transactions avaient été répétées, et certains d’entre eux n’avaient même plus de DOGE sur leurs comptes, ont-ils déclaré à CoinDesk.

Binance a dit à ces utilisateurs qu’ils devaient rendre les pièces ; sinon, tout crypto sur leur solde équivalent au montant envoyé par erreur par l’échange serait gelé. Une semaine plus tard, Elon Musk a tweeté à Changpeng Zhao, PDG de Binance, disant que la situation « semble louche ».

Peu de temps après, Binance a publié une mise à jour indiquant qu’elle reconstruisait son portefeuille dogecoin.

Dans le billet de blog d’aujourd’hui, l’échange a imputé le problème à «une combinaison de facteurs improbables» liés à la mise à niveau de la blockchain dogecoin par rapport à la version précédente.

« Ce qui a commencé comme une mise à niveau assez simple, s’est transformé en un problème où les utilisateurs de Binance n’ont pas pu retirer DOGE au cours des 17 derniers jours », a déclaré l’échange.

Selon les utilisateurs concernés, qui ont échangé des mises à jour dans un groupe Telegram dédié, la plupart d’entre eux ont finalement débloqué leurs comptes à un moment donné la semaine dernière. Cependant, un utilisateur a déclaré à CoinDesk qu’il attendait toujours que sa situation soit résolue.