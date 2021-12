Binance

Binance signe un accord avec le Dubai World Trade Center après que DWTC a créé une zone de cryptographie spécialisée

AnTy21 décembre 2021

Alors que Dubaï travaille à la mise en place d’un écosystème cryptographique international, la banque centrale de Russie « ne voit pas de place pour la crypto-monnaie sur le marché financier russe ».

Pour attirer de nouvelles entreprises, le Dubai World Trade Center (DWTC) deviendra une zone de cryptographie et un régulateur des actifs cryptographiques, a déclaré cette semaine le Dubai Media Office.

La décision de DWTC de créer une zone spécialisée pour la crypto-monnaie, qui couvre l’échange, les produits, les opérateurs et les échanges de crypto, fait partie du plan de Dubaï visant à développer de nouveaux secteurs économiques.

« Des normes rigoureuses pour la protection des investisseurs, la lutte contre le blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme, la conformité et le traçage des flux d’accords transfrontaliers » seront élaborées, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Après que DWTC a annoncé son intention de mettre en place un écosystème cryptographique international, le principal échange cryptographique Binance a déclaré mardi qu’il avait signé un accord de coopération avec Dubai World Trade Center Authority.

Binance aidera au développement de réglementations cryptographiques à Dubaï, qui, selon son PDG Changpeng Zhao, seront « appropriées pour s’adapter à la nature évolutive et progressive des actifs virtuels ».

« L’objectif est d’aider les échanges cryptographiques, ou les entreprises qui offrent des services blockchain et DLT, ou un large éventail de devises et d’actifs numériques à obtenir une licence à Dubaï », a déclaré l’échange.

Il y a quelques mois à peine, la Securities and Commodities Authority des Émirats arabes unis, ainsi que la DWTCA, ont convenu d’un cadre dans lequel cette dernière approuvera et autorisera les activités financières liées aux actifs cryptographiques.

Puis, en octobre, la zone franche financière appartenant à l’État de Dubaï, DIFC, a publié la première partie du cadre réglementaire d’une cryptographie.

Pas de place pour la crypto-monnaie

Alors que Dubaï adopte la cryptographie, la Banque centrale de Russie prend une position ferme contre les actifs numériques.

Le sous-gouverneur de la Banque de Russie, Vladimir Chistyukhin, a laissé entendre cette semaine que les cryptos privées pourraient bientôt ne plus être autorisées à être utilisées sur les marchés financiers du pays, selon un rapport de l’agence de presse TASS.

« Je vais vous donner un indice : nous ne voyons pas de place pour la crypto-monnaie sur le marché financier russe », a déclaré Chistyukhin. En outre, il a déclaré que la banque centrale travaillait actuellement sur un rapport contenant des propositions visant à limiter l’utilisation de ces devises dans le pays.

Pas plus tard que la semaine dernière, la banque centrale a déclaré qu’elle voyait les risques de la cryptographie pour la stabilité financière et préconisait un « rejet complet » d’entre eux. La gouverneure Elvira Nabiullina a également déclaré que la Banque ne pouvait pas soutenir les investissements dans la cryptographie.

Pendant ce temps, la Banque de Russie rejoint la tendance mondiale à développer sa propre monnaie numérique (CBDC) pour accélérer les paiements et aider à moderniser les systèmes financiers.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.