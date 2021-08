Binance Singapour embauche l’ancien directeur de la réglementation de la Bourse de Singapour en tant que PDG. Crypto nouveaux médias

in

Binance Singapour a embauché l’ancien directeur de la réglementation de la Bourse de Singapour (SGX) pour diriger ses opérations. Dans une annonce publiée lundi, le géant de l’échange de crypto a déclaré que Richard Teng avait rejoint la société en tant que PDG de Binance Singapour dans le cadre de ses efforts pour courtiser les organismes de réglementation mondiaux. Binance fait l’objet d’un examen réglementaire de différents pays depuis un certain temps.

Ancien responsable de SGX à la tête de Binance Singapour.

Selon l’annonce de Binance, Teng a récemment occupé le poste de PDG de l’Autorité de réglementation des services financiers au marché mondial d’Abu Dhabi. Avant cela, il était directeur de la réglementation à la SGX, où il dirigeait la division de la réglementation en charge du cadre politique relatif aux activités de cotation, de négociation et de compensation. Teng a également travaillé pendant 13 ans à l’Autorité monétaire de Singapour, la banque centrale de facto de la cité-État. « J’ai hâte de travailler avec la talentueuse équipe de Binance Singapour pour favoriser la croissance de notre entreprise de manière réactive et durable en répondant aux besoins des investisseurs, en adhérant aux meilleures pratiques et en respectant les normes réglementaires », a déclaré Teng.

Binance continue de faire face à une pression réglementaire croissante.

Binance a embauché un nouveau PDG pour sa succursale de Singapour dans un contexte de pression réglementaire croissante au cours des derniers mois de la part de plusieurs juridictions, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, Hong Kong et les pays de l’Union européenne. Comme indiqué précédemment, Binance.US, le partenaire de la bourse aux États-Unis, a récemment perdu Brian Brooks en tant que PDG. L’ancien contrôleur américain par intérim de la monnaie a quitté l’entreprise quelques mois seulement après sa nomination. Mais Binance.US essaie toujours de lever un tour de 100 millions de dollars, bien qu’il ait du mal à bloquer les investisseurs aux États-Unis en raison de préoccupations réglementaires croissantes.