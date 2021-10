Binance Smart Chain (BSC) commencera à brûler des commissions

Le jeton natif de Binance, Binance Coin (BNB / USD) s’est fortement redressé récemment, mais la bourse a une idée de la façon d’augmenter sa rareté et donc de la valoriser encore plus. Dans le cadre d’une nouvelle proposition, il semble que les développeurs de Binance Smart Chain souhaitent désormais ajouter davantage de mesures au modèle déflationniste du jeton en brûlant les frais BSC.

Les développeurs de Binance veulent brûler une partie des frais BSC

La nouvelle proposition est entrée dans le protocole d’évolution de Binance, BEP-95. On sait que les développeurs envisagent d’introduire un mécanisme de brûlage d’une partie des tarifs du gaz, ce qui entraînerait une réduction de l’approvisionnement en BNB. En conséquence, la valeur de la monnaie augmenterait, car la demande augmenterait par rapport à l’offre en circulation.

Pendant ce temps, les détenteurs de BNB devront décider comment distribuer les récompenses en gaz. Une chose que les développeurs ont soulignée est que le BEP pourrait entraîner une diminution du montant total que les validateurs et les délégants pourraient obtenir des paris, ce que la communauté devrait garder à l’esprit. Cependant, si le prix de la pièce augmente considérablement, la différence entre les gains totaux peut ne pas être si grande après la mise en œuvre du BEP.

Le BNB est déjà déflationniste par la conception que Binance a proposée en 2017, ce qui signifie qu’une partie de son approvisionnement est déjà en train de brûler. Binance procède régulièrement à des brûlages de jetons tous les trois mois pour maintenir la valeur du jeton, et s’arrêtera une fois que la moitié de l’approvisionnement initial aura été définitivement bloquée et qu’il ne restera plus que 100 millions de BNB.

Jusqu’à présent, la bourse a effectué 17 brûlages trimestriels. Maintenant, cette proposition accélérera le processus de combustion, et elle intervient en plein milieu d’un important rallye BNB qui a permis à la pièce de franchir la résistance de 500 $ mercredi. BNB est également la troisième plus grande crypto au monde à l’heure actuelle, avec Bitcoin et Ethereum en tête.

