Binance Smart Chain (BSC) ressent la pression de la demande accrue du réseau

Binance Smart Chain voit une croissance significative avec TVL dépassant également 55 milliards de dollars, mais cela désynchronise les nœuds. Au milieu de cela, DeFi oracle Umbrella Network a annoncé le passage d’Ethereum à BSC.

Binance Smart Chain (BSC) continue de voir une traction accrue, dont la valeur totale bloquée sur la chaîne dépasse 56,7 milliards de dollars, selon BSCProject.

Les principaux contributeurs à cette croissance sont le protocole de prêt Cream (CREAM) avec 12,80 milliards de dollars en TVL, un autre protocole de prêt Venus (VXS), qui a 11,13 milliards de dollars d’actifs, et AMM PancakeSwap (CAKE) a amusé 10,70 milliards de dollars d’actifs.

Cette augmentation de la valeur bloquée sur la blockchain BSC, qui rattrape maintenant 88,82 milliards de dollars d’Ethereum, est le résultat de ses faibles frais.

Actuellement, le prix moyen du gaz sur BSC est d’environ 0,433 USD tout en traitant plus de 9 millions de transactions beaucoup plus élevé que moins de 1,5 million de transactions traitées sur la blockchain Ethereum au cours des dernières 24 heures. Pendant ce temps, le nombre total d’adresses sur BSC a dépassé 69 milliards par rapport aux plus de 150 millions d’adresses uniques d’Ethereum.

Mais le marché a remarqué ces derniers temps que, bien que rapide et bon marché, BSC avait son propre ensemble de problèmes, qui ne sont pas très différents du deuxième plus grand réseau.

«L’infrastructure critique du BSC Binance Smart Chain Network ne parvient pas à répondre à la demande du réseau. Les nœuds publics et privés ont jusqu’à 30 blocs de retard », a déclaré ChartEx mardi.

Cela dure depuis un certain temps; pendant le week-end également, les nœuds BSC n’étaient pas synchronisés, retardant les performances de ChartEx pour BSC.

Comme nous l’avons signalé, le populaire protocole DeFi PancakeSwap, basé sur BSC, a ralenti plusieurs fois cette année en raison d’une utilisation accrue, ce qui a ensuite conduit son équipe à demander aux utilisateurs d’augmenter les frais de gaz.

En outre, le plus gros problème avec BSC, affirment les chercheurs, est son manque de décentralisation, car la plate-forme de contrat intelligent ne repose que sur 21 validateurs par rapport aux 125000 d’Ethereum.

Au milieu de cela, la semaine dernière, les projets BSC Uranium Finance et Spartan Protocol ont été victimes d’exploits perdant 50 millions de dollars et plus de 30 millions de dollars lors d’attaques respectives.

Pourtant, avec le taureau fort et l’interopérabilité future, un nouvel oracle DeFi Umbrella Network (UMB) a déplacé sa base d’Ethereum vers BSC.

«L’intégration avec BSC offre de multiples avantages à Umbrella par rapport au travail sur d’autres plates-formes, y compris des frais de transaction inférieurs de plus de 90% à ceux encourus sur Ethereum», a déclaré la société dans une annonce lundi.

Umbrella Network a également signé récemment des partenariats avec l’échange de crypto Huobi et HashQuark, basé en Asie. Il prévoit en outre de travailler avec d’autres plates-formes de couche 1 telles que Solana, Polkadot et Avalanche. SOL -1.80% Solana / USD SOLUSD 44.83 $

«Depuis notre première feuille de route produit, nous avons prévu de nous intégrer à BSC, et le timing ne pourrait pas être meilleur, étant donné l’explosion de l’écosystème de la plateforme», a déclaré Sam Kim, partenaire fondateur d’Umbrella.

