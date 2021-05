Binance Smart Chain (BSC) TVL atteint le milliard, rattrapant rapidement Ethereum

Ethereum (ETH)

Binance Smart Chain (BSC) TVL atteint 45 milliards de dollars, rattrapant rapidement Ethereum

La finance décentralisée (DeFi) a maintenant dépassé la barre des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière totale pour grimper à 130 milliards de dollars, selon CoinGecko.

Les cinq principaux contributeurs sont Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), PancakeSwap (CAKE), Terra (LUNA) et AAVE.

Selon CoinGecko, une image similaire est observée dans la valeur totale des actifs enfermés dans DeFi, à 120 milliards de dollars.

Alors qu’Ethereum en est une grande partie, la blockchain d’origine où tout a commencé, d’autres blockchains gagnent également du terrain.

Tout comme PancakeSwap, basé sur BSC, figurait parmi les meilleurs projets DeFi, de même, le TVL sur BSC se rapproche rapidement des niveaux d’Ethereum, l’une des mesures sur lesquelles BSC est à la traîne.

TVL sur Ethereum avait atteint plus de 67 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article, augmentant de 2,5 fois cette année seulement alors qu’il n’était que d’environ 15 milliards de dollars, selon DeFi Pulse. Le prêteur de protocole (MKR) est en tête avec 10,42 milliards de dollars de TVL.

Pendant ce temps, comme nous l’avons signalé, DeFi sur Binance Smart Chain (BSC) a vraiment décollé, actuellement à près de 44 milliards de dollars, selon Defistation. Tout comme toutes les autres métriques BSC, TVL avait également augmenté beaucoup plus rapidement qu’Ethereum, car il ne s’élevait qu’à 1 milliard de dollars au début de février.

La zone PancakeSwap du protocole AMM en représente 10 milliards de dollars, suivie du protocole de prêt Venus (XVS) à 9,57 milliards de dollars.

Les deux sont en concurrence pour la domination du marché, “alors qu’Ethereum est la seule blockchain de contrats intelligents largement utilisée depuis sa création, Binance Smart Chain peut désormais être considérée comme un concurrent sérieux”, a écrit l’analyste Mati Greenspan dans son bulletin quotidien.

BSC et Ethereum ont tous deux leurs propres avantages. L’Ethereum décentralisé d’origine est la blockchain la plus utilisée dont les frais élevés imposent aux petits utilisateurs. Mais depuis la hard fork de Berlin, les frais ont baissé tandis que les développeurs se concentrent sur la mise à l’échelle permanente du réseau. BSC, quant à lui, est une version plus centralisée qui s’adresse aux petits utilisateurs.

Mais «heureusement, il n’est pas nécessaire de prendre parti. Nous pouvons profiter de la croissance du marché en investissant dans de nombreux domaines différents et ainsi réduire drastiquement notre risque et maintenir la neutralité », a écrit Greenspan.

Selon de nombreux experts du marché, BSC pourrait contribuer à l’adoption de DeFi et attirer plus d’utilisateurs dans l’ensemble de l’écosystème.

Plus de 2 millions de portefeuilles ont déjà interagi avec les protocoles DeFi, contre un peu plus de 170 000 il y a un an, selon Dune Analytics.

Selon Crypto Fees, ces protocoles DeFi rapportent des millions de dollars de frais chaque jour, mais ils n’ont pas encore vu l’implication et l’utilisation que le marché envisageait.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.