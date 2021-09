Binance Smart Chain prend en charge les jeux décentralisés via un accélérateur

Decentral Games a fait la une des journaux avec sa dernière annonce de partenariat avec le réseau Binance Smart Chain. Le réseau blockchain a décidé de sponsoriser Decentral Games avec son Accelerator Fund d’une valeur de 100 millions de dollars. L’accès à cette ressource aidera Decentral à initier de nouveaux développements innovants à son infrastructure. Il vise à développer son univers de jeu fictif basé sur la blockchain et à ajouter plus de jeux offrant des récompenses monétaires à son portefeuille tout en adoptant davantage de marchés NFT basés sur Binance.

L’univers Binance est basé sur un réseau inter-chaînes, qui aide le réseau à entreprendre de nouveaux projets de la Blockchain Ethereum en douceur, sans aucun problème ni obstacle. Pas étonnant qu’il se soit hissé à la première place du plus grand univers de la finance décentralisée en termes de volume au cours des 12 derniers mois.

L’écosystème Binance a un parcours utilisateur exceptionnel. Il a divisé son fonctionnement en unités plus petites pour éviter les blocages généralement associés à des évolutivités élevées, tels que des frais de transaction exorbitants. Par conséquent, Binance a enregistré un taux de transaction six fois plus élevé que le réseau blockchain Ethereum.

Les objectifs de cette collaboration stratégique entre Binance et Decentral Games sont multiples. Pour commencer, le parrainage donnera à Decentral un accès privilégié à la base d’utilisateurs massive de millions de clients mondiaux de Binance, sans parler des ressources habituelles. En outre, Decentral bénéficiera du soutien de Binance à chaque étape du projet, de la création et de l’introduction d’un nouveau produit à l’accélération du développement et à l’expansion de son marché. Un tel soutien aiderait certainement Decentral Games à monter plus haut dans l’échelle du marché des jeux à gagner.

Comme l’a confirmé Samy Karim, coordinateur de l’écosystème BSC, ils ont investi dans Decentral Games principalement pour le potentiel qu’il montre de fusionner le monde de la cryptographie avec le secteur du divertissement en apportant davantage d’entreprises GameFi décentralisées construites sur le modèle de jeu pour gagner.