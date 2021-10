Binance succombe lentement au FUD chinois

Une nouvelle annonce est publiée par Binance montrant que l’entreprise respecte les réglementations en Chine continentale et y succombe d’une manière ou d’une autre.

Binance annonce qu’il supprimera la zone de trading CNY de la plateforme à partir de 2022. En outre, la société et les bourses subsidiaires ne serviront pas les utilisateurs en Chine continentale. Cela peut être un autre signe montrant que les gouvernements sont toujours puissants pour contrôler l’industrie de la crypto-monnaie. Mais il y a toujours des alternatives pour les six. De plus, les réglementations changent périodiquement et nous pourrions un jour voir Binance proposer à nouveau des services dans cette région.

Des gouvernements toujours au pouvoir ?

Le FUD chinois n’est pas une nouveauté dans le monde des crypto-monnaies. Le gouvernement de cette région a toujours annoncé des restrictions et des limitations pour les entreprises et les personnes de cette industrie.

Ces limitations ont parfois eu des effets importants sur le marché, mais la taille de l’effet diminue progressivement. Mais les entreprises doivent obéir à ces réglementations en raison des défis auxquels elles peuvent être confrontées. C’est la raison pour laquelle nous voyons de nombreuses entreprises déplacer leurs principales activités de la Chine vers d’autres pays. Binance est l’un d’entre eux. Il s’est retiré de ses opérations de Chine en 2017, mais n’a pas encore servi les utilisateurs de la zone CNY. Il semble que les services seront bientôt fermés pour cette région.

Le dernier annonce by Binance dit que la société retirera de la liste la zone d’échange CNY à partir du 31 décembre 2021. Selon l’annonce (traduite du chinois) :

« En réponse aux exigences réglementaires du gouvernement local, Binance C2C supprimera la zone d’échange CNY à minuit (heure du huitième district de l’Est) le 31 décembre 2021. Dans le même temps, Binance procédera à un inventaire des utilisateurs de la plate-forme. Si la plate-forme trouve des utilisateurs en Chine continentale, leurs comptes correspondants passeront en mode « retrait uniquement » et les utilisateurs ne pourront retirer, retirer, racheter et clôturer des positions. Binance informera les utilisateurs correspondants par e-mail 7 jours avant le changement de compte.

Le respect des réglementations dans les zones locales est quelque chose sur lequel Binance se concentre toujours. L’entreprise a lancé une filiale aux États-Unis pour se conformer à la réglementation de ce pays, par exemple.

La dernière annonce est un autre exemple montrant que l’entreprise veut rester à l’écart des problèmes réglementaires. Mais le principal défi concerne les utilisateurs qui n’auront pas accès aux services.

Il existe des alternatives pour eux en utilisant d’autres échanges centralisés ou plates-formes DEX. Mais accéder au grand marché de Binance est plus attrayant et peut obliger les utilisateurs à chercher des moyens d’aller au-delà des réglementations.

Si vous avez trouvé cet article intéressant, vous trouverez ici plus d’actualités Blockchain et crypto-monnaie