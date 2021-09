Binance supprime la prise en charge des utilisateurs de Singapour en interdisant le trading crypto sur place et en utilisant les services Fiat

Binance

Binance supprime la prise en charge des utilisateurs de Singapour en interdisant le trading cryptographique spot et en utilisant les services Fiat

AnTy27 septembre 2021

Binance a annoncé lundi qu’il apportait des modifications à ses offres pour les utilisateurs basés à Singapour, selon lesquels à partir du 26 octobre à 04h00 UTC (12h00 UTC+8), ils ne pourront plus accéder à certaines fonctions. de Binance.com.

Ces fonctions incluent les services de dépôt fiduciaire, l’achat de crypto-monnaies via des canaux fiduciaires, le commerce au comptant de crypto-monnaies et l’échange de liquide.

En tant que tels, les utilisateurs de Singapour sont invités à cesser toutes les transactions associées, à retirer les actifs fiduciaires et à racheter les jetons avant la fin du mois prochain.

La démarche a été franchie en ce qui concerne les Services de Paiement Réglementés conformément à son engagement de conformité.

“Notre objectif est de créer un écosystème durable autour de la technologie blockchain et des actifs numériques, et nous espérons que de tels efforts aideront l’industrie à se développer sur le marché local à long terme”, a déclaré l’échange.

Plus tôt ce mois-ci, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a inscrit Binance sur sa liste d’alerte pour les investisseurs, après que la bourse eut embauché Richard Tend, qui a passé plus d’une décennie avec le MAS, pour diriger ses opérations à Singapour.

En réponse, Binance a supprimé les paires de trading SGD et les options de paiement pour les utilisateurs de Singapour afin de se conformer aux réglementations locales.

Il y a environ une semaine, Binance avait cessé d’offrir des produits dérivés aux utilisateurs australiens et, avant cela, restreignait les transactions à terme pour les résidents canadiens et hongkongais en raison de ses “efforts de conformité”.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.