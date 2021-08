Binance supprime les dérivés en Europe tandis que la Malaisie prend des mesures ⋆ Crypto new media

Source : Instagram, Binance

Le géant de l’échange de crypto Binance a rencontré encore plus de problèmes réglementaires en Asie alors qu’il prend de nouvelles mesures préventives en Europe.

La plateforme a publié un avis sur son site Web Binance.com expliquant qu’elle « prévoyait de mettre fin à ses offres de produits à terme et dérivés dans toute la région européenne. Il a affirmé qu’il commencerait par ses opérations en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, où, “avec effet immédiat, les utilisateurs de ces pays ne pourront pas ouvrir de nouveaux comptes de contrats à terme ou de produits dérivés”.

Une date limite a également été fixée aux utilisateurs existants, a poursuivi la bourse, expliquant qu’« à compter d’une date ultérieure qui sera annoncée dans un nouvel avis », les clients de ces pays « auront 90 jours pour fermer leurs positions ouvertes ».

L’annonce intervient après des pressions réglementaires en Europe.

“Parfois, de petits revers sont nécessaires pour une croissance plus importante à long terme”, a tweeté le PDG de Binance, Changpeng Zhao.

Il a ajouté plus tard que « le respect de la réglementation est un impératif, pas une décision. Et cela conduit à PLUS d’accès au marché et d’adoption, pas moins.

Pendant ce temps, le régulateur financier malais, le Commission des valeurs mobilières de Malaisie (SC) a déclaré qu’il prenait désormais des « mesures coercitives » contre la plate-forme pour « exploitation illégale d’un échange d’actifs numériques (DAX) » – alléguant que Binance a violé la loi de 2007 sur les marchés des capitaux et les services en exploitant un DAX sans permis d’exploitation. .

Le SC a déclaré avoir émis une « réprimande publique contre Binance » pour « avoir continué à opérer illégalement en Malaisie malgré son inscription sur la liste d’alerte aux investisseurs du SC en juillet 2020 ».

Il a ordonné à la plate-forme de désactiver l’accès Web et mobile aux clients basés en Malaisie, de “cesser toutes les activités médiatiques et marketing” et d’empêcher les utilisateurs basés en Malaisie d’accéder au groupe Binance Telegram.

Un porte-parole de Binance a déclaré à Cryptonews.com que la plate-forme était “au courant de l’avis du SC” et pouvait “confirmer que Binance.com n’opérait pas en Malaisie”.

La société a ajouté que Binance « adopte une approche collaborative en travaillant avec les régulateurs pour naviguer dans ce secteur émergent et nous prenons nos obligations de conformité très au sérieux ».

Le porte-parole a conclu :

«Nous nous tenons activement au courant de l’évolution des politiques, des règles et des lois dans ce nouvel espace. Binance est prête à aider les régulateurs du monde entier et à trouver ensemble le moyen optimal d’établir des règles du jeu équitables – la protection des consommateurs est importante pour nous tous. Nous voulons créer un écosystème durable autour de la technologie blockchain.

Cette semaine, le PDG a confirmé que Binance souhaitait établir un siège régional et être reconnu par les régulateurs locaux en tant qu’institution financière, car la bourse romprait avec son modèle décentralisé antérieur.

Également ce mois-ci, la bourse a déclaré que ses contrats à terme avaient déjà commencé à limiter les nouveaux utilisateurs à un effet de levier maximum de 20 fois, tandis qu’il supprimerait également les paires croisées et isolées AUD, EUR et GBP en août. En juillet, la plate-forme a également annoncé que les jetons d’actions n’étaient déjà pas disponibles à l’achat sur Binance.com, et cette plate-forme ne prendra plus en charge ces jetons car la plate-forme déplace son « objectif commercial vers d’autres offres de produits ».

À 11h32 UTC, la monnaie binance (BNB) se négocie à 310 USD et est en baisse de 1,5% en une journée, réduisant ses gains hebdomadaires à 6%.

Volume de trading sur Binance :

Source : coingecko.com

