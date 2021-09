Binance supprime les paires de trading SGD et les options de paiement pour que les utilisateurs de Singapour soient conformes

in

Binance supprime les paires de trading SGD et les options de paiement pour que les utilisateurs de Singapour se conforment aux réglementations locales

AnTy6 septembre 2021

Le principal échange de crypto-monnaie Binance examine les produits et services qu’il propose à Singapour afin de rester conforme aux réglementations locales.

Ce week-end, Binance a annoncé qu’à partir du 10 septembre, la bourse n’offrira plus de paires de trading SGD et d’options de paiement SGD aux utilisateurs de Singapour. En outre, il supprime l’application des magasins iOS et Google Play de Singapour.

En tant que tel, la bourse a conseillé à ses utilisateurs singapouriens de terminer toutes leurs transactions P2P et de supprimer les publicités commerciales associées d’ici le 9 septembre.

L’échange a en outre noté qu’il n’exploite pas non plus de télégramme officiel ou de canaux de communication en ligne dans la cité-État.

« Nous nous engageons à travailler de manière constructive à l’élaboration de politiques qui visent à profiter à chaque utilisateur. » « Binance accueille favorablement les évolutions du cadre réglementaire de notre industrie, car elles offrent aux acteurs du marché des opportunités d’avoir une plus grande collaboration avec les régulateurs. »

Cette décision intervient plus tôt dans la semaine, la banque centrale de Singapour l’a mis sur la liste d’alerte des investisseurs et a déclaré après examen que le MAS a constaté que Binance.com pourrait être en violation de la loi sur les services de paiement et devrait cesser de fournir des services de paiement à ses résidents sans licence appropriée.

L’entité singapourienne de Binance a soumis une demande de licence à l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) et est actuellement dispensée de détenir une licence pour opérer en tant que fournisseur de services de jetons de paiement numérique.

“Binance (mondial) devrait montrer qu’il a remédié à toutes les lacunes”, car MAS a une “vue holistique” sur l’application, a déclaré Nizam Ismail, fondateur d’Ethikom Consultancy, un consultant basé à Singapour, qui conseille les entreprises sur la conformité et régulation de la banque centrale.

Le mois dernier, Binance a embauché Richard Tend, qui a passé deux décennies avec le MAS et Singapore Exchange Ltd, pour diriger ses opérations à Singapour.

Binance opère à Singapour via une entité juridique distincte Binance Asia Services (BAS), avec sa propre équipe de direction et de direction locale, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 645 291 $ S (480 840 $) pour l’exercice se terminant en mars 2020, selon un dossier déposé auprès de la comptabilité et Autorité de régulation des entreprises (ACRA).

Le PDG de Binance, Zhao Changpeng, qui réside à Singapour, est l’actionnaire majoritaire de BAS, selon l’ACRA. Binance Asia compte Vertex Venture Holdings Ltd. de Temasek Holdings Pte. dans sa liste d’investisseurs.

