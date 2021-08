Binance supprime les transactions à terme pour le Brésil dans le cadre d’un examen réglementaire. Crypto nouveaux médias

in

Binance a de nouveau supprimé ses fonctionnalités de trading à terme pour un autre pays – les clients brésiliens n’auront pas accès aux fonctionnalités de trading. La dernière décision vient de la pression réglementaire du Brésil. Binance a décidé de suspendre la négociation de contrats à terme sur sa plateforme brésilienne à partir de vendredi afin de se conformer aux réglementations locales du pays. Binance a fait l’objet d’un examen réglementaire de plusieurs pays ces dernières années.

Binance se conforme aux régulateurs brésiliens.

Selon un porte-parole de Binance, cette décision provient directement d’un ordre lié aux régulateurs brésiliens : « Pour respecter l’ordre brésilien, Binance a mis en place des restrictions sur notre site Web et a cessé de commercialiser les produits dérivés. S’il y a de nouveaux changements, nous évaluerons et collaborerons de manière proactive avec les parties prenantes concernées pour trouver les solutions optimales pour les utilisateurs locaux. Plus tôt, le président de la banque centrale brésilienne, Roberto Campos Neto, a commenté l’industrie de la cryptographie, déclarant que les réglementations locales devraient faciliter la demande des investisseurs pour les crypto-monnaies. Neto pense que les crypto-monnaies joueront un rôle important dans les plateformes de paiement.

Binance continue de faire l’objet d’un examen réglementaire.

Le dernier déménagement au Brésil n’est pas une surprise. Binance a activement réduit son offre de produits suite aux réactions négatives des organismes de réglementation mondiaux à travers le monde. L’échange crypto a récemment annoncé que tous les utilisateurs seraient tenus de se vérifier via l’échange afin d’utiliser ses services. L’annonce indiquait que cette décision visait à « améliorer davantage la protection des utilisateurs ». La dernière décision est une indication claire que la bourse fait pression pour une adoption mondiale et des conditions favorables à la réglementation afin de continuer à fonctionner à l’échelle mondiale. Auparavant, Binance avait engagé un ancien fonctionnaire de l’IRS pour signaler les lois sur le blanchiment d’argent.