Binance suspend également les offres de produits dérivés aux utilisateurs de Hong Kong Crypto new media

Géant de l’échange de crypto Binance impose des restrictions sur les ouvertures de nouveaux comptes de produits dérivés à Hong Kong et offre aux utilisateurs de la région administrative spéciale chinoise un délai de grâce de 90 jours pour fermer leurs positions ouvertes.

“Nous restreindrons les utilisateurs de Hong Kong en ce qui concerne les produits dérivés (y compris tous les contrats à terme, options, produits de marge et jetons à effet de levier) conformément à notre engagement de conformité”, a déclaré la bourse.

L’objectif est de “créer un écosystème durable autour de la technologie blockchain et des actifs numériques, et nous espérons que de tels efforts aideront l’industrie à se développer sur le marché local à long terme”.

Pendant la période de grâce, la bourse ne permettra pas aux utilisateurs d’ouvrir de nouvelles positions sur dérivés. Binance affirme qu’il s’agira du premier échange majeur d’actifs cryptographiques et numériques à restreindre de manière proactive l’accès à ces produits aux utilisateurs basés à Hong Kong.

Le PDG de la bourse, Changpeng Zhao, a déclaré que cette décision est “l’une des nombreuses mesures proactives que Binance prend pour aider à établir les meilleures pratiques de conformité crypto dans le monde”.

Le mois dernier, Binance a publié un avis sur son site Web dans lequel il annonçait sa décision de « réduire ses offres de produits à terme et dérivés en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas ».

À l’instar de sa dernière initiative visant les utilisateurs de Hong Kong, les clients de Binance de ces pays européens n’ont pas été autorisés à ouvrir de nouveaux comptes de produits dérivés ou à terme, et se sont vu accorder 90 jours pour fermer leurs positions ouvertes avec effet à une date ultérieure à déterminer.

Le 30 juillet également, le régulateur financier malais Commission des valeurs mobilières de Malaisie (SC) a déclaré qu’il prenait des « mesures coercitives » contre l’échange pour « exploitation illégale d’un échange d’actifs numériques (DAX) ». Le régulateur accuse Binance d’avoir violé la loi malaisienne de 2007 sur les marchés des capitaux et les services en exploitant un DAX sans le permis d’exploitation requis.

De plus, Binance a annoncé aujourd’hui qu’elle mettait à jour ses services d’interface de programmation d’applications (API) pour limiter la création de nouvelles clés API par les comptes qui n’ont terminé que la vérification de base des comptes – la raison étant « d’assurer un environnement de trading sûr et équitable pour tous les utilisateurs et de rester conforme aux dernières exigences de l’industrie.

Toutes les clés API existantes des comptes qui n’ont pas terminé la vérification intermédiaire seront désactivées après le 23 août.

Pendant ce temps, une société de renseignement crypto basée aux États-Unis Inca numérique, qui collabore avec le Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises des États-Unis, a récemment confirmé un secret de polichinelle selon lequel, malgré les réglementations locales sur les valeurs mobilières, les traders de dérivés cryptos des États-Unis et d’autres pays peuvent accéder à un certain nombre de plates-formes restreintes.

À 11h43 UTC, la quatrième pièce actuellement par capitalisation boursière, la pièce binance (BNB), se négocie à 334 USD. Elle est en hausse de près de 2% en une journée et de 5% en une semaine.

