Binance suspend la célèbre rampe fiat pour les clients britanniques dans le cadre de la répression réglementaire

29 juin 2021

| Mise à jour:

29 juin 2021 à 11:55 UTC

Par Clark

Faster Payments n’est plus un choix pour les clients de Binance au Royaume-Uni au milieu

pression régulatrice.

Les clients britanniques de Binance ne peuvent actuellement pas utiliser le fournisseur de paiement natif populaire, Faster Payments, pour retirer des livres sterling (GBP) de la bourse.

Le lundi 28 juin, un avis sur le site Web de Binance a déclaré que les retraits en GBP via des paiements plus rapides avaient été “suspendus pour maintenance”, conformément au Financial Times.

Faster Payments était autrefois un fournisseur de paiement utilisé par les grandes banques pour effectuer des paiements quasi instantanés. C’est devenu l’un des canaux les meilleurs et les plus faciles pour transférer des devises fiduciaires vers et depuis l’échange Binance.

Selon le rapport, les utilisateurs britanniques peuvent toujours utiliser des moyens traditionnels comme les cartes bancaires pour retirer de l’argent de la bourse. Cependant, la bourse a reconnu que la suspension des paiements plus rapides présente un obstacle majeur.

Cette décision fait suite à une ordonnance du 27 juin de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni exigeant que Binance arrête toutes les activités réglementées dans le pays à la suite d’un examen de ses opérations.

“Binance Markets restreint n’est pas autorisé à entreprendre une activité réglementée au Royaume-Uni”, a déclaré la lettre de la FCA, notant qu’aucune entité alternative au sein du cluster Binance ne détient l’un des permis obligatoires pour travailler au Royaume-Uni.

Le 28 juin, la bourse a rétorqué que Binance Markets restreint est « une entité juridique distincte et ne fournit aucun produit ou service via le site Web Binance.com », ajoutant : « L’avis FCA UK n’a aucun impact direct sur les services fournis sur Binance.com.

Binance a lancé sa plateforme de trading britannique pour les investisseurs institutionnels et de détail sous la supervision de la FCA en juin 2020.

