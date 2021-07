Binance

Binance suspend temporairement les dépôts bancaires en euros du SEPA en raison d’« événements hors de contrôle »

Le principal échange de crypto-monnaie Binance suspend “temporairement” les dépôts bancaires en euros de l’un des principaux réseaux de paiement européens, a déclaré l’échange dans un e-mail à ses utilisateurs.

Selon un e-mail envoyé, les clients de Binance ne pourraient plus déposer de fonds via l’espace unique de paiement en euros, ou SEPA, à compter de 8h00 UTC le 7 juillet 2021. Les retraits SEPA, quant à eux, ne sont pas affectés par cette suspension.

Cette décision a été prise en raison d'”événements indépendants de notre volonté”, a indiqué l’échange.

“Tous les dépôts tentés via SEPA dans l’intervalle seront retournés dans les 7 jours ouvrables”, a déclaré Binance. La bourse accède généralement au réseau par l’intermédiaire d’intermédiaires de paiement.

SEPA est un projet de l’Union européenne visant à harmoniser les paiements en euros dans la région en permettant à ses clients d’envoyer des euros dans trois douzaines de pays.

Comme nous l’avons signalé, Binance est confrontée à une série de mesures de répression de la part des régulateurs du monde entier et a eu des problèmes avec les fournisseurs de paiement. Des banques comme Barclays ont interdit les transferts vers les bourses de crypto-monnaie afin de protéger l’argent de leurs clients.

Les clients de Binance peuvent toujours déposer des euros et acheter des crypto-monnaies via des cartes de crédit ou de débit.

« Nous travaillons dur pour trouver une solution avec nos partenaires et nous vous remercions de votre patience. »

AnTy

