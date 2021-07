Binance suspend temporairement les dépôts bancaires en euros SEPA, citant des événements indépendants de sa volonté

Comparer

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie par volume de transactions, a suspendu les dépôts bancaires en euros de l’un des réseaux de paiement critiques d’Europe – la zone unique de paiement en euros (SEPA).

À partir de 8 heures, heure universelle coordonnée aujourd’hui, mercredi 7 juillet, les clients ne déposeraient pas de fonds via le réseau SEPA. L’échange a envoyé des e-mails aux utilisateurs européens de l’échange indiquant que les clients ne seraient plus en mesure de déposer de l’argent via SEPA.

L’échange a précisé que la décision de suspendre les dépôts bancaires en euros de l’un des principaux réseaux de paiement européens était temporaire, déclenchée par des événements indépendants de sa volonté. Les consommateurs peuvent toujours retirer leurs euros via l’échange via SEPA. Les paiements par cartes de débit et de crédit ne seraient pas non plus affectés.

SEPA est un réseau dont l’objectif est de rendre les paiements en euros bon marché, faciles et rapides en créant un marché unique pour les paiements libellés en euros. Les clients de crypto-monnaie utilisent SEPA pour transférer d’importantes sommes d’argent vers des bourses.

L’institution financière a accédé au SEPA par le biais de divers intermédiaires. SEPA relie les réseaux de paiement à travers la région, permettant aux utilisateurs de transférer des euros entre les pays. Les clients de Binance dans 36 pays utilisant SEPA n’utiliseraient pas le système pour déposer de l’argent.

Actions coercitives contre l’échange

L’annonce de Binance fait suite à une série de mesures réglementaires contre la bourse.

Hier, le 6 juin, la Barclay Bank a interdit aux clients britanniques d’effectuer des paiements par débit et par crédit à Binance. La banque basée au Royaume-Uni a agi après que le régulateur financier britannique a informé la bourse de mettre fin à ses activités réglementées.

Le mois dernier, la Financial Conduct Authority (FCA) a interdit à Binance de mener toute activité réglementée au Royaume-Uni.

Cependant, ce n’est pas la première fois que la bourse fait l’objet d’un examen minutieux par les régulateurs du monde entier.

Binance Group, qui était autrefois basé à Malte, est actuellement basé aux îles Caïmans. La société a plusieurs entités réparties dans le monde entier.

La semaine dernière, le régulateur financier des îles Caïmans a rejoint la liste des autres régulateurs qui scrutent Binance. L’Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) a déclaré que la bourse n’avait pas enregistré ses opérations et a enquêté sur la société.

D’autre part, l’Agence des services financiers du Japon (FSA) a émis un avertissement contre Binance le mois dernier, déclarant que la bourse n’est pas enregistrée pour exercer ses activités dans le pays.

De plus, Binance a annoncé le mois dernier qu’elle fermerait son activité de crypto-monnaie en Ontario, au Canada, après que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a accusé la bourse et de nombreuses autres plateformes de négociation de crypto-monnaie de ne pas se conformer à la réglementation.

Binance a également fait l’objet d’enquêtes de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour des problèmes qui associent l’échange à des infractions fiscales et à des activités de blanchiment d’argent.

Source de l’image : Shutterstock