Binance tente de séduire la France après un an de turbulences réglementaires

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie par volume de transactions, cherche à faire son chemin en France. Un rapport a révélé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que la société s’est associée à France FinTech pour lancer un projet de 113,00 millions de dollars (83,77 millions de livres sterling) soutenant les secteurs de la crypto et de la blockchain en France. Cette initiative serait intitulée Objective Moon.

Selon le rapport, Binance et France FinTech ont commandé ce projet en novembre. Grâce à Objective Moon, Binance construira un bureau en France. Ce faisant, la bourse sera mieux positionnée pour s’associer à France FinTech pour créer un programme d’incubation pour les startups et les programmes de formation.

Le développeur français de portefeuilles matériels Ledger et la société de technologie éducative OpenClassroom seraient impliqués dans ce projet. Leurs rôles comprennent l’élaboration de programmes éducatifs.

Commentant le lancement d’Objective Moon, le directeur général français de Binance, David Princay, a déclaré :

L’objectif d’Objective Moon est vraiment de développer un écosystème et de nourrir et accélérer un écosystème. Vous ne pouvez pas le faire seul.

Il a ajouté que l’initiative vise également à attirer plus de talents, ce qui lui permettra de se développer encore plus. Princay a également noté que le projet prévoit d’établir un centre de recherche et développement. Selon lui, un centre de R&D aiderait Objective Moon à se rapprocher de sa prochaine évolution.

Étant donné que la France dispose d’une solide scène FinTech, Objective Moon devrait prospérer dans le pays.

Les problèmes réglementaires de Binance

Cette nouvelle intervient après que Binance s’est battue avec plusieurs régulateurs à travers le monde cette année. Les faits saillants incluent une interdiction par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et une enquête de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Binance a également fermé les services de crypto trading dans plusieurs juridictions, dont Singapour et l’Australie.

Ces restrictions étaient principalement dues au fait que l’entreprise ne dispose pas d’un bureau central physique. Bien que Binance soit originaire de Chine, il a essayé pendant des années de fonctionner sans bureau physique.

Cependant, la société a essayé de changer cette approche ces derniers mois, et le PDG Changpeng Zhao a annoncé que Binance construisait déjà son siège social. Cependant, il a refusé de partager plus de détails à ce sujet.

Concernant le déménagement de Binance en France via Objective Moon, Princay a refusé de révéler si l’investissement massif de la société dans le projet signifiait que Binance, peut-être, cherchait à établir son siège social dans le pays.

Néanmoins, il convient de noter que les régulateurs français ont déjà noté le déplacement furtif de Binance en France. Par exemple, le gouverneur de la banque centrale de France a déclaré que la bourse doit avoir des contrôles anti-blanchiment stricts avant d’établir une présence en France.

