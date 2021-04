Binance termine le 15ème trimestre avec 600 millions de dollars en BNB

Binance Coin (BNB) a terminé sa 15e brûlure la semaine dernière, avec près de 600 millions de dollars de jetons BNB brûlés.

L’activité est un rituel trimestriel visant à réduire le nombre de jetons BNB en circulation. En règle générale, les jetons ne sont pas brûlés par des détenteurs extérieurs, mais sont plutôt fabriqués dans la trésorerie de l’équipe.

Binance donne le ton sur le marché

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Dans le passé, Binance réservait 20% des bénéfices de la bourse pour les brûler. Mais la dernière activité a dépassé ce pourcentage, bien que le pourcentage réel qui a brûlé cette fois ne soit pas clair.

Sam Bankman-Fried, PDG de l’échange de contrats à terme crypto FTX, a estimé que le chiffre d’affaires de Binance au premier trimestre pourrait atteindre 1 milliard de dollars.

D’autre part, son prochain concurrent direct, Coinbase, a un bénéfice total à vie compris entre 780 millions de dollars et 1,3 milliard de dollars. Coinbase est devenu public en cotant sur le Nasdaq la semaine dernière.

Après la gravure, l’offre totale de jetons BNB a diminué à 160 millions de BNB contre 170 millions de BNB.

La combustion de pièces est généralement effectuée pour réduire l’offre d’un jeton particulier sur le marché, réduisant ainsi les pressions inflationnistes. C’est une stratégie pour maintenir la demande du jeton à un niveau élevé, ce qui influence une augmentation de prix. Avec une offre limitée, cela conduit à une action positive des prix, ce qui est bénéfique pour les détenteurs de jetons et les développeurs.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte

Valeur monétaire la plus élevée des jetons brûlés

Le jeton brûlé de BNB pour ce trimestre représente le plus élevé en termes de valeur en dollars. C’est uniquement parce que la valeur du jeton BNB vaut plus que sa valeur précédente dans les autres quartiers brûlés.

La BNB a atteint des niveaux sans précédent depuis l’émergence de l’espace DeFi et de la chaîne intelligente Binance (BSC). Le prix du jeton a augmenté de plus de 2800% au cours de l’année écoulée. De plus, le cas d’utilisation de BNB a été étendu à diverses applications et la plate-forme continue de s’étendre à d’autres projets au sein de l’écosystème cryptographique.