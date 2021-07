Binance termine l’intégration de Polygon Mainnet pour les dépôts et les retraits ⋆ Crypto new media

Le principal échange de crypto-monnaie Binance a terminé l’intégration du réseau principal Polygon pour prendre en charge les dépôts et les retraits du jeton du réseau principal du réseau Ethereum-scaling.

Binance prend désormais en charge le jeton MATC Mainnet

Selon un communiqué de presse partagé avec CryptoPotato vendredi, les utilisateurs de Binance pourront désormais effectuer des dépôts et des retraits avec le jeton du réseau principal MATIC.

Ils pourront également utiliser plusieurs dApps DeFi telles que SushiSwap, Aave, Curve et Balancer, sans avoir à utiliser le pont Polygon Ethereum Matic et à un coût relativement faible.

Avec l’achèvement de l’intégration du réseau principal de Polygon, Binance a maintenant rejoint une liste croissante d’échanges cryptographiques et de fournisseurs de portefeuille réputés, notamment Coinbase, OKEx, Huobi et Trust Wallet, pour adopter le réseau.

En plus de permettre aux utilisateurs de déposer et de retirer le jeton du réseau principal de MATIC, Binance a noté qu’il continuerait à autoriser les dépôts et les retraits de jetons ERC20, BEP2 et BEP20 MATIC.

Favoriser l’adoption de la cryptographie

Polygon est une mise à l’échelle et une infrastructure Ethereum anciennement connue sous le nom de Matic. Le réseau devient rapidement l’une des blockchains les plus largement adoptées dans l’industrie de la cryptographie, avec une liste des meilleurs acteurs dans son portefeuille.

Le projet fournit aux développeurs une variété d’outils pour créer et connecter diverses chaînes compatibles avec le réseau Ethereum. La chaîne de validation PoS (Proof-of-Stake) de Polygon est actuellement prise en charge par Infura, Metamask, Alchemy, Etherscan et bien d’autres.

Les solutions de mise à l’échelle du projet, qui, selon lui, sont conçues pour la flexibilité et l’indépendance, sont actuellement adoptées par plus de 450 dApps, avec plus de 13,5 millions d’utilisateurs uniques et plus de 350 millions de transactions.

Polygon a fait les gros titres ces derniers temps. Après avoir annoncé qu’il prévoyait de développer une blockchain à usage général pour les chaînes autonomes, les chaînes latérales et d’autres solutions de couche 2, le projet a lancé une nouvelle unité de blockchain qui se concentre sur la croissance des marchés mondiaux des jeux décentralisés et du NFT.

Plus tôt ce mois-ci, Polygon s’est associé au principal fournisseur de paiements blockchain Wyre pour fournir une rampe d’accès fiat-à-USDC aux clients du monde entier.

