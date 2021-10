Binance token burn supprime plus d’un million de tokens | Invezz

Binance Coin (BNB / USD) a connu un important rallye haussier, le jeton réalisant des gains de 20% au cours de la semaine dernière. Ces gains sont attribués aux développements sur le réseau Binance.

Binance a annoncé que plus d’un million de jetons BNB ont été retirés de la circulation lors de cette combustion de jetons. Ces pièces sont évaluées à plus de 500 millions de dollars, ce qui en fait le jeton le plus précieux brûlé par Binance à ce jour. L’augmentation de la valeur de combustion est attribuée à l’augmentation des valeurs de BNB.

Brûler les jetons Binance

Binance a annoncé cette combustion d’un million de jetons dans un post sur son site internet. Le processus de brûlage a commencé en octobre il y a quatre ans. Dans la récente annonce, BNB a déclaré que 1 335 888 jetons BNB avaient été retirés de la circulation. Ce montant de jetons équivaut à environ 640 millions de dollars au moment de l’incendie.

Sur le montant total brûlé, 1 318 049 jetons BNB ont été réellement brûlés, tandis que les 17 839 jetons BNB restants ont été brûlés via le programme Pioneer Burn de Binance. Ce programme comptabilise les jetons BNB qui ont été perdus après avoir été envoyés à des adresses inactives.

Au cours de la 16e combustion de jetons, Binance a brûlé 1 296 728 jetons BNB, tandis que lors de la 15e, 1 088 888 jetons ont été brûlés. La 14e combustion a été la plus importante en termes de pièces, car plus de 3 millions de jetons BNB ont été retirés de la circulation. Cependant, cette brûlure était faible en termes de valeur en raison des bas prix du BNB à l’époque. Le quatorzième brûlage a retiré environ 600 millions de dollars de la circulation.

La combustion de jetons a un effet positif sur le BNB

La capitalisation boursière de BNB a considérablement augmenté après la récente brûlure des jetons. La capitalisation boursière totale de BNB est d’environ 83 milliards de dollars, et elle se classe au troisième rang des crypto-monnaies selon cette métrique. La hausse des prix du BNB a également été la cause de la valeur élevée en dollars des jetons BNB brûlés.

BNB effectue des brûlages trimestriels comme détaillé dans son livre blanc. Le réseau prévoit de racheter et de brûler des jetons BNB jusqu’à ce que l’offre soit réduite de moitié, passant de 200 à 100 millions de BNB. Les données de CoinGecko montrent que l’offre en circulation est tombée à 168 137 035 jetons BNB.

