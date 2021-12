Binance Troubles entre à Noël, un échange a été condamné à une amende de 8 millions de lires pour de multiples violations

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, est toujours aux prises avec des problèmes de réglementation en 2021. Selon un article de ., le Financial Crimes Investigation Board du pays a infligé une amende à la filiale turque de Binance BN Teknologi. , avec des amendes de 8 millions de lires (environ $ 751 314). (MASAK).

Binance Turquie condamnée à une amende

Binance Turquie a été condamnée à une amende de 8 millions de lires (près de 750 000 $) par le Financial Crimes Investigation Board (MASAK) après avoir échoué à l’audit de l’organisme de surveillance financier visant à contrôler la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Le Financial Crimes Investigation Board (MASAK), la branche turque du renseignement financier relevant du ministère des Finances et du Trésor, a constaté que les opérations de Binance en Turquie violaient les règles conçues pour interdire le blanchiment d’argent obtenu par des méthodes illégales. Selon l’agence Anadolu, le MASAK a audité la loi n° 5549 sur la prévention du blanchiment des produits du crime, également connue sous le nom de loi LBC.

BNB / USDT se négocie à 543 $. Source : TradingView

La loi turque sur le blanchiment d’argent exige que les entreprises identifient et vérifient les informations personnellement identifiables des clients sur la plate-forme, qui incluent des informations telles que le nom, la date de naissance, le numéro d’identification TC (l’équivalent turc d’un numéro de sécurité sociale) et le type et le numéro de pièces d’identité. Les entreprises doivent également signaler toute activité douteuse aux autorités dans un délai de 10 jours, conformément à la réglementation.

La décision rendue sur BN Teknoloji, selon Anadolu, était la première du genre depuis que le gouvernement a assumé la responsabilité de superviser les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques en mai. L’agence de presse n’a divulgué aucune information supplémentaire sur les violations ou les inspections.

Longue histoire de problèmes avec les régulateurs

Binance, qui est l’un des échanges de crypto-monnaie les plus anciens et les plus importants, a fait l’objet d’un examen réglementaire rigoureux. Binance a été créée en Chine en 2017, mais a dû déménager au Japon l’année suivante en raison de l’attitude plus dure de la Chine dans le secteur des crypto-monnaies.

Alors que les autorités ont examiné l’échange au fil des ans, 2021 l’a mis en pratique. Divers régulateurs ont pris des mesures contre Binance, allant d’ordres de fermeture de ses opérations à des restrictions sur les services qu’il peut fournir.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, Malte, Singapour et le Japon font partie des pays qui ont tenté de réguler les échanges importants. La réaction de Binance aux restrictions a été extrêmement favorable et elles semblent s’être rétablies. Le fait que l’échange ait indiqué des intentions d’ouvrir des bureaux dans le monde pour mieux interagir avec les autorités en est une indication.

