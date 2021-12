Binance

Binance UK restreignant l’accès aux dérivés cryptographiques et à son produit de gain

AnTy15 décembre 2021

L’entité britannique de Binance cessera d’offrir à ses investisseurs particuliers des dérivés cryptographiques pour se conformer à la réglementation locale, a déclaré la bourse à ses utilisateurs.

« Alors que l’écosystème crypto évolue à l’échelle mondiale, nous évaluons continuellement nos produits pour nous assurer qu’ils répondent aux exigences réglementaires locales », lit-on dans la note que Binance UK a envoyée aux utilisateurs.

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a interdit la vente de produits dérivés et de billets négociés en bourse (ETN) liés aux crypto-actifs l’année dernière, entrée en vigueur en janvier de cette année.

En juin, la FCA a également déclaré que Binance n’était autorisée à mener aucune activité réglementée dans la région, après quoi la bourse a commencé à travailler pour obtenir l’approbation. Il a également commencé à embaucher un ancien régulateur ou un fonctionnaire du gouvernement au Royaume-Uni pour renforcer ses efforts pour s’inscrire auprès de la FCA.

Informations supplémentaires requises

Désormais, la bourse a déclaré à ses clients qu’elle aurait besoin d' »informations supplémentaires » de ses utilisateurs avant de pouvoir leur permettre de continuer à accéder à certains produits, notamment les contrats à terme, les marges, les jetons à effet de levier, les options et Binance Earn.

Binance n’a pas mentionné le type d’informations qu’elle demande à ses utilisateurs. Un utilisateur s’est rendu sur Twitter pour dire qu’on ne lui avait posé qu’une seule question s’il était un « investisseur privé », et en confirmant cela, son accès aux produits a été immédiatement restreint. Il a conseillé aux autres de ne pas remplir le formulaire avant la date limite ou de risquer de voir leur accès limité immédiatement.

Cela s’applique aux utilisateurs qui se sont inscrits sur Binance avant le 14 décembre. Les informations sont collectées sous forme de pop-up lors du prochain accès des utilisateurs aux produits sur le site Web.

Binance dit que ces informations les aideront à déterminer si l’accès d’un utilisateur à ces produits est autorisé en vertu des exigences réglementaires locales ou sera restreint.

Les utilisateurs doivent fournir ces informations avant le 14 février 2022, après quoi ces produits seront automatiquement restreints. De plus, après la date limite, les utilisateurs ne pourront que réduire, fermer ou racheter leurs positions ou leur solde de marge supplémentaire pour éviter les appels de marge et les liquidations. Les autres produits ne seraient pas affectés.

Se conformer aux politiques locales

Alors que Binance est occupé à se conformer à la réglementation britannique, l’échange de crypto Huobi supprime toujours les utilisateurs de la partie continentale de la Chine de sa plate-forme.

La bourse a émis un avis de suppression des comptes d’utilisateurs existants en Chine continentale pour les transactions au comptant et fiduciaires. Les services de retrait, cependant, resteront ouverts pendant 1 à 2 ans et leur heure de fermeture sera annoncée à une date ultérieure.

À partir du 15 décembre, Huobi Global cessera tous les services de trading au comptant pour les utilisateurs chinois conformément aux politiques locales. Pendant ce temps, toutes les transactions d’actifs numériques pour tous les utilisateurs impliquant le CNY seront désactivées le 31 décembre.

