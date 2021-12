Binance, un consortium dirigé par MDI pour créer un échange cryptographique en Indonésie

La bourse de crypto Binance et un consortium dirigé par MDI Ventures établiront une coentreprise axée sur le développement de la technologie blockchain en Indonésie, a annoncé mercredi la société dans un communiqué de presse.

La coentreprise créera un nouvel échange d’actifs numériques basé en Indonésie. Binance fournira l’infrastructure et le soutien pour le nouvel échange.MDI est la branche capital-risque de la plus grande entreprise de télécommunications d’Indonésie, Telkom Indonesia.Binance aurait été en pourparlers avec PT Bank Central Asia, qui est contrôlée par les frères milliardaires Budi et Michael Hartono, et Telkom L’Indonésie, le plus grand opérateur de télécommunications du pays, à propos d’une éventuelle entreprise.

