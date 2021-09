Binance US’ Arm Targets pour une cotation publique dans trois ans Crypto new media

Alors que l’échange cryptographique mondial Binance a récemment fait l’objet d’un examen réglementaire, cela n’a pas empêché l’entreprise de prendre des mesures audacieuses. Changpeng Zhao, le fondateur et PDG de l’échange de crypto Binance a récemment déclaré que sa branche américaine pourrait se diriger vers une cotation publique dans les trois prochaines années.

The Information a été le premier à rapporter cette nouvelle le mercredi 1er septembre. Le PDG de Binance est à peu près confiant que la bourse franchira tous les obstacles réglementaires en place.

Fait intéressant, Zhao a également révélé que Binance US était sur le point de fermer un financement privé important au cours des deux prochains mois. Cette décision réduira le contrôle du PDG du conseil d’administration. Pour la dernière année 2020, Binance a généré un bénéfice de 800 à 1 milliard de dollars. “Binance.US va juste faire ce que Coinbase a fait”, a déclaré Zhao.

La dernière annonce intervient quelques semaines seulement après que l’ancien directeur général de Binance US – Brian Brooks – a quitté l’entreprise trois mois seulement après son arrivée. Brooks a cité des « différences sur l’orientation stratégique » comme raison de son départ.

Surfer sur la vague des IPO

Avec Coinbase (NASDAQ: COIN) en vue d’une introduction en bourse plus tôt cette année en avril 2021, d’autres sociétés de cryptographie ont gagné en confiance pour se rendre à Wall Street.

En conséquence, un certain nombre de plateformes de trading crypto ont récemment manifesté leur intérêt pour une cotation publique sur ce marché d’introduction en bourse super chaud. Au cours des 2-3 prochaines années, un certain nombre de plateformes de trading crypto comme Circle, Kraken, Blockchain.com et Binance recherchent une cotation à Wall Street.

Au milieu de tous les contrecoups réglementaires, Binance a réussi à maintenir l’élan. L’échange souhaite étendre son empreinte dans la nation crypto-amicale de Singapour.

Un rapport récent a noté que Binance cherchait à augmenter les investissements et la protection par le biais de fonds gouvernementaux à des valorisations de 200 milliards de dollars. Cependant, nous n’avons encore entendu aucun mot officiel de la société jusqu’à présent.

