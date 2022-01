Binance.US construit un bureau à Portals basé à Solana | Invezz

Binance.US, la branche américaine du principal échange de crypto-monnaie Binance, construit un bureau sur Portals, une plate-forme de métaverse basée sur Solana. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 9 janvier, citant le chef de la communauté et des associations de Portals, Chris Lund, qui a révélé cette nouvelle par tweet.

Selon Lund, Binance.US cherche à offrir les dernières nouvelles, graphiques et événements virtuellement via son espace Portals Downtown. Commentant le passage de la société au métavers, le porte-parole de Binance.US, Zachary Tindall, a déclaré :

Nous créons un espace dans le métaverse pour que la communauté Binance.US se réunisse. C'est la première des nombreuses mesures que nous prenons pour regarder vers l'avenir alors que nous construisons et atteignons notre communauté dans de nouveaux contextes.

Cependant, ni Lund ni Tindall n’ont révélé combien Binance.US a été cédé pour sécuriser l’espace dans lequel il construit son bureau virtuel. À l’heure actuelle, le prix minimum pour le projet Portal est de 19 Solana (SOL / USD) soit environ 2 646,70 dollars (1 947,57 livres).

Solana continue de rivaliser avec Ethereum

Contrairement à ses concurrents basés sur Ethereum tels que Decentraland et The Sandbox, Portals propose 5 000 cartes d’accès qui permettent aux propriétaires d’accéder à un espace personnalisable et prêt à l’emploi dans le monde virtuel. Les portails offrent également à leurs utilisateurs un environnement urbain complet et dense où ils peuvent explorer le bâtiment et avoir des sessions interactives.

Cette fonctionnalité a rapidement fait des portails un favori pour différentes entreprises cherchant à établir une présence dans le métaverse.

Selon Lund, FTX.US, la branche américaine de l’échange crypto FTX, a également l’intention de construire un bureau à Portals. De plus, il a révélé que plusieurs projets basés sur Solana, y compris, mais sans s’y limiter, Raydium, Magic Eden, Audius et Bonfida, seront également basés sur des portails.

L’engouement pour le métaverse continue

Cette nouvelle survient alors que la frénésie du métaverse continue de s’intensifier, plusieurs grandes entreprises annonçant leurs ambitions dans l’espace naissant. Un exemple est la société mère de Facebook, qui a récemment changé son nom en Meta. Des marques bien connues comme Adidas et Nike sont également entrées dans le métaverse l’année dernière.

Samsung 837X fonctionne actuellement sur Decentraland, mais est disponible pour une durée limitée.

En particulier, le cabinet de conseil PwC Hong Kong a également acheté un terrain dans The Sandbox. La société, cependant, n’a pas révélé combien elle avait été perdue du terrain virtuel sûr. Avec ce déménagement, le cabinet cherche à utiliser son expérience pour conseiller les clients qui souhaitent adopter le métavers.

