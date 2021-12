Binance

Binance.US embauche un ancien responsable de la conformité d’Intel en tant que premier responsable des risques

17 décembre 2021

L’entité américaine de Binance, la principale bourse d’échange de crypto-monnaies, a embauché Sidney Majalya en tant qu’avocat général adjoint et premier directeur des risques. Majalya rejoindra Binance.US en janvier. Majalya a déclaré dans un communiqué,

« Binance.US est profondément attaché à la conformité, et notre priorité est de maintenir et de développer une organisation de conformité et de gestion des risques de classe mondiale qui gagne la plus grande confiance de nos clients, investisseurs et régulateurs. »

L’ancien vice-président, juridique et chef de la conformité du plus grand fabricant américain de semi-conducteurs Intel Corp. a également travaillé chez Uber Technologies auparavant. Majalya faisait partie du service de conformité juridique d’Uber avant que la société ne soit rendue publique en 2019.

En tant que directeur des risques de Binance, Majalya supervisera les problèmes de conformité et augmentera ses effectifs.

Binance.US n’est « pas une entreprise où je dois intervenir et convaincre de l’importance de la conformité », a-t-il déclaré dans une interview.

L’échange prévoit de lever « quelques centaines » de millions de dollars dans un cycle de financement qui devrait se clôturer bientôt, a partagé le PDG de Binance Changpeng Zhao dans une récente interview.

Brian Shronder, PDG de Binance.US, a également déclaré en septembre que l’échange visait à devenir public dans les deux à trois prochaines années. Shroder, un ancien cadre du groupe Ant et d’Uber, a remplacé Brian Brooks, un ancien contrôleur de la monnaie (OCC), qui a démissionné de son poste en seulement quatre mois, invoquant des « différences sur la direction stratégique ».

