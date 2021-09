Binance.US embauche un nouveau président pour entamer son « voyage vers l’introduction en bourse », VC Giant intègre un ancien responsable de la CFTC

Brian Shroder, qui était auparavant cadre chez Ant Group et Uber, estime que ce sera “une introduction en bourse extrêmement réussie”. Pendant ce temps, Brian Quintenz, qui a quitté la CFTC le mois dernier, conseillera a16z sur les questions de politique de cryptographie.

L’entité américaine de premier plan de l’échange de crypto-monnaie Binance, Binance.US, a nommé un nouveau président après que l’ancien directeur de l’OCC, Brian Brooks, a démissionné en seulement trois mois, et avant cela, Catherine Coley, qui est devenue PDG fin 2019 et est partie en avril.

Au moment du départ de Brooks, Matthew Graham, PDG de VC Sino Global Capital, avait déclaré que les étrangers occupant des postes de direction dans des entreprises chinoises “se terminent souvent par un désastre”.

La dernière embauche est Brian Shroder, qui était auparavant cadre chez Ant Group, où il supervisait les opérations en Asie du Sud-Est, et Uber Technologies, où il était responsable de la stratégie et du développement commercial pour la région Asie-Pacifique.

Il supervisera la stratégie, l’exécution, le développement commercial et corporatif de la bourse, la collecte de fonds et gérera ses fonctions juridiques, de produits et technologiques, a indiqué la société dans un communiqué.

Shroder a en outre déclaré qu’il était ” impatient de partager notre histoire passionnante avec l’ensemble de la communauté des investisseurs alors que nous commençons notre cheminement vers l’introduction en bourse “.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, CZ, président du conseil d’administration de Binance.US, a récemment déclaré que l’entité américaine, qui a été lancée en 2019, prévoyait de clôturer prochainement un tour de table et prévoyait une éventuelle offre publique (IPO).

“Sur la base de notre trajectoire actuelle, je pense que nous pourrions avoir une introduction en bourse extrêmement réussie au cours des deux à trois prochaines années”, a déclaré Shroder à Bloomberg, ajoutant que la bourse cherche à “fermer son premier tour de table d’ici la fin de l’année”.

Dialogues en cours avec les régulateurs

Binance a été confrontée à de nombreux contrôles réglementaires de la part des régulateurs du monde entier, le dernier en date étant Singapour. Mais Binance dit qu’elle entretient actuellement des dialogues continus avec les régulateurs du monde entier.

“En ce moment, les régulateurs du monde entier prêtent attention à la crypto.” Quand ils font cela, ils prêtent attention à Binance car c’est l’un des plus grands acteurs au monde, donc “bien sûr, ils nous regardent” en tant que tels, “nous avons pris un exemple de certaines des mesures de conformité réglementaire”, a déclaré CZ. dans une interview avec CNBC cette semaine.

Ces mesures incluent la mise en œuvre obligatoire du KYC complet sur toutes ses plates-formes, et avant cela, elles ont limité certains produits dans certaines régions, a déclaré Zhao, ajoutant : « nous avons beaucoup d’autres choses en préparation, mais je pense que dans l’ensemble, la situation est prêter attention à cette industrie.

Bien que mauvais du point de vue des relations publiques, il est « également bon que nous puissions aider à façonner le récit réglementaire », a ajouté CZ.

Réponse réglementaire à l’innovation cryptographique

Une autre grosse embauche dans l’industrie de la cryptographie a été faite par le géant du capital-risque de la Silicon Valley Andreessen Horowitz (a16z), qui a intégré l’ancien commissaire de la CFTC Brian Quintenz pour donner des conseils sur les questions de politique de cryptographie.

Quintenz, qui a servi à la CFTC de 2017 jusqu’au mois dernier et a donné son feu vert à la liste des premiers contrats futurs basés sur des monnaies virtuelles au cours de son mandat, travaillera avec l’équipe impliquée dans les investissements liés à la cryptographie. Il rejoindra d’autres conseillers en cryptographie de la société, notamment Brent McIntosh, ancien haut responsable du département du Trésor pour les affaires internationales sous l’administration Trump, et Bill Hinman, qui dirigeait la division des dépôts d’entreprise à la SEC.

“La réponse réglementaire à l’innovation en matière de cryptographie sera essentielle pour savoir si un écosystème financier créateur de valeur ouvertement accessible, entièrement transparent et décentralisé peut être réellement atteint”, a déclaré Quintenz dans un communiqué.

