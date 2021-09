Binance.US sera coté en bourse d’ici 3 ans, a rapporté le PDG Changpeng Zhao

in

Le fondateur et PDG Changpeng Zhao de la plateforme d’échange Binance.US, a déclaré que la société serait cotée en bourse.. La société a prévu une introduction en bourse (IPO) pour l’année 2024. Selon une interview du PDG par The Information.

Cette décision serait positive pour la marque Binance car plusieurs pays ont annoncé des procédures d’enquête contre l’entreprise.

“Binance.US va juste faire ce que Coinbase a fait”, a commenté Zhao lors de l’interview.

De plus, le porte-parole de Binance.US n’a pas fixé de date exacte pour l’introduction en bourse. Motivé par le fait que cela dépendait de la croissance de l’entreprise à cette époque. “Si l’entreprise se développe régulièrement au cours des trois prochaines années, alors trois ans devraient suffire pour une introduction en bourse.” Il a déclaré: “S’il y a un marché baissier prolongé pendant, je ne sais pas, peut-être trois ou cinq ans, alors il peut être reporté un peu plus longtemps.”

Notamment, Binance a généré entre 800 et 1 milliard de dollars de bénéfice net l’année dernière. C’est actuellement la plateforme d’échange la plus populaire et la mieux valorisée au monde avec un volume de transactions quotidien de 28,6 billions de dollars.

Bien que Binance soit une entité mondiale, diverses restrictions réglementaires dans divers pays l’ont incitée à lancer une division américaine en septembre 2019. En conséquence, les Américains ont finalement été interdits d’utiliser la plate-forme mondiale de Binance en novembre dernier.

Actuellement, Binance.US est disponible dans la plupart des États américains, mais pas dans tous. Parce que leurs services sont toujours hors de portée des résidents du Connecticut, d’Hawaï, de l’Idaho, de la Louisiane, de New York, du Texas et du Vermont.

Binance sous la loupe du monde

Ces dernières années, Binance a fait l’objet d’un examen minutieux par diverses institutions de réglementation au cours des derniers mois. Récemment, la CFTC, une institution de réglementation américaine, a ouvert une enquête sur Binance pour blanchiment d’argent. En outre, il a des avertissements par les autorités de pays tels que le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, l’Italie et la Thaïlande. Cependant, la bourse a ratifié son engagement à coopérer avec les institutions et les processus.

Par conséquent, une offre publique initiale (IPO) réussie aiderait à légitimer Binance.US aux yeux des régulateurs américains et pourrait même avoir un effet en chaîne sur l’industrie de la crypto-monnaie.

L’échange populaire Binance.US a fait l’objet d’une enquête en mai de cette année par le ministère américain de la Justice. En raison d’un effort des États-Unis pour entraver les activités commerciales illégales dans le pays. Source : Bloomberg

« Une cotation en bourse représente une sortie pour de nombreuses entreprises. Surtout aux États-Unis et particulièrement dans les crypto-monnaies, où le paysage réglementaire a connu une difficulté particulière. Greenspan a dit Décrypter.

L’offre de Coinbase sur l’échange a été l’un des événements les plus convoités dans le monde de la cryptographie en avril de cette année. À ce moment-là, de nombreux experts ont expliqué que Bitcoin bénéficierait de l’introduction en bourse de Coinbase, car il s’agissait d’un moment clé pour l’industrie de la crypto-monnaie.

Enfin, Binance.US envisage de clôturer un grand tour de financement privé dans les deux prochains mois. Ce qui permettrait à l’entreprise d’être plus autonome vis-à-vis de sa filiale.

