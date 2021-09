Binance US vise une cotation publique dans les trois prochaines années. ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Alors que l’échange cryptographique mondial Binance continue de lutter contre le contrôle réglementaire, cela n’a pas empêché l’entreprise de prendre des mesures audacieuses. Changpeng Zhao, fondateur et PDG de l’échange de crypto Binance, a récemment déclaré que sa branche américaine pourrait se diriger vers une cotation publique au cours des trois prochaines années. Le PDG de Binance est convaincu que l’échange de crypto-monnaies franchira tous les obstacles réglementaires en place.

Binance US est sur le point de clôturer d’importants financements privés au cours des deux prochains mois.

Le PDG de Binance, Zhao, a également révélé que Binance US était sur le point de clôturer d’importants financements privés au cours des deux prochains mois. Cette décision réduira le contrôle du PDG du conseil d’administration. Binance a généré un bénéfice de 800 millions à 1 milliard de dollars pour l’année 2020. “Binance.US va juste faire ce que Coinbase a fait”, a déclaré Zhao. L’annonce quelques semaines seulement après que le PDG de Binance US, Brian Brooks, a quitté la société trois mois seulement après son arrivée. Brooks avait cité des “différences sur l’orientation stratégique” comme raison de démissionner.

Les sociétés de cryptographie suivent l’exemple de Coinbase en devenant public.

Avec Coinbase en vue d’une introduction en bourse plus tôt cette année en avril, d’autres sociétés de cryptographie ont gagné en confiance pour se rendre à Wall Street. Plusieurs plateformes de crypto trading ont récemment manifesté leur intérêt pour une cotation publique sur ce marché tendance des introductions en bourse. Au cours des 2-3 prochaines années, un certain nombre de plateformes de trading crypto comme Circle, Kraken, Blockchain.com et Binance recherchent une cotation à Wall Street. Au milieu de tous les contrecoups réglementaires, Binance a réussi à maintenir l’élan. Le géant de l’échange de crypto est également désireux d’étendre son empreinte dans la nation crypto-amicale de Singapour.