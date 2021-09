Binance va fermer le trading de dérivés crypto en Australie en décembre

Pour Hannah Perez

L’échange arrêtera complètement la négociation de dérivés cryptographiques en Australie sous l’examen minutieux des régulateurs du monde entier.

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, met fin à son offre de négociation de dérivés cryptographiques en Australie.

La décision suppose que les utilisateurs australiens de crypto-monnaie n’auront aucun accès au commerce de produits à terme, d’options et de jetons à effet de levier. Comme l’échange l’a indiqué dans un communiqué mardi, la mesure entrera en vigueur en décembre. À partir du 24 septembre, les utilisateurs de Binance en Australie auront 90 jours pour clôturer leurs positions sur les produits dérivés.

“Les utilisateurs pourront recharger les soldes de marge pour éviter les appels de marge et les règlements, mais ils ne pourront pas augmenter ou ouvrir de nouvelles positions”, ont-ils indiqué dans l’annonce. Après le 23 décembre, les utilisateurs n’auront plus la possibilité de mettre fin manuellement à leurs positions ; toutes les positions ouvertes restantes seront fermées automatiquement.

Sous surveillance des régulateurs

La suspension des activités de trading de produits dérivés en Australie intervient dans un contexte de pression réglementaire importante sur Binance. Au cours des dernières semaines et des derniers mois, des chiens de garde de divers pays ont mis en garde la bourse contre la facilitation des opérations sans licence.

Les pays qui ont émis des avertissements à l’entreprise sont Malte, les îles Caïmans, le Japon, l’Italie, le Brésil, Singapour, les Pays-Bas, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Le mois dernier, Binance a interrompu l’offre de produits dérivés crypto au Brésil et à Hong Kong, tout en restreignant l’accès aux options, aux produits de marge et aux tokens à effet de levier pour les nouveaux comptes en Australie. En juillet, le La bourse avait déjà choisi d’arrêter les échanges de marge cryptographiques avec la livre sterling, l’euro et le dollar australien dans le but de désamorcer la pression des régulateurs.

La dernière décision de cesser la négociation de produits dérivés en Australie renforce les dernières mesures prises par la bourse. Binance a admis que la perturbation de ces services survient au milieu de ses tentatives pour « avoir plus de collaboration avec les régulateurs ». Un porte-parole de l’échange a déclaré à CoinDesk l’annonce de mardi :

Nous examinons de manière proactive nos offres de produits et nos activités sur une base continue, en fonction de la demande des utilisateurs, de l’évolution des exigences réglementaires et des opportunités futures, afin de déterminer les changements et les améliorations.

Il convient de noter que Binance est une entité distincte de Binance Australia, comme le souligne CoinDesk. La filiale australienne est exploitée par InvestbyBit, un fournisseur d’échange de devises numériques enregistré auprès de l’organisme de surveillance financière du pays, AUSTRAC.

