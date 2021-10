Binance va injecter 1 milliard de dollars dans sa chaîne, cible des milliards d’utilisateurs

Source : capture d’écran, Instagram / binance

Le principal échange cryptographique Binance a déclaré qu’il avait consacré plus de fonds à la croissance de l’écosystème de sa blockchain de contrat intelligent, Binance Smart Chain (BSC), promettant cette fois d’injecter un énorme milliard de dollars.

Selon le communiqué de presse, la plateforme a lancé un fonds d’adoption massive de crypto-monnaie de 1 milliard de dollars pour BSC, visant à « accélérer l’adoption des actifs numériques et de la technologie blockchain ».

Le fonds sera divisé en quatre initiatives clés, a-t-il expliqué, à savoir :

Programme d’investissements Builder Développement des talents Incitatifs de liquidité.

De cet argent, 500 millions de dollars seront répartis entre les trois dernières initiatives. Le programme Builder recevra 300 millions de dollars, tandis que les incitations à la liquidité et le développement des talents gagneront chacun 100 millions de dollars, selon Binance.

Les 500 millions de dollars restants devraient être réservés à l’investissement, afin « d’accélérer l’adoption généralisée d’infrastructures financières décentralisées ». Et bien que BSC ne soit pas décentralisé, la bourse a déclaré que ces fonds devraient être utilisés pour développer l’informatique décentralisée, les jeux, le métaverse, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle (IA) et les services financiers basés sur la blockchain.

Avant cela, la bourse avait déjà investi 100 millions de dollars pour soutenir des projets de financement décentralisé (DeFi) dans BSC en septembre de l’année dernière.

Selon le PDG de Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao, avec ce financement de démarrage de 100 millions de dollars, la croissance de BSC a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs. Le PDG a ajouté que,

« Avec la contribution supplémentaire de [USD] milliards d’euros, BSC sera mieux armé pour perturber la finance traditionnelle et accélérer l’adoption massive des actifs numériques à l’échelle mondiale pour devenir le premier écosystème blockchain avec 1 milliard d’utilisateurs. »

Cependant, il n’a pas précisé quand cela pourrait arriver.

Selon BscScan, il y avait environ 99,1 millions d’adresses uniques dans BSC au 11 octobre et 6,95 millions de transactions quotidiennes.

A titre de comparaison, nous pouvons regarder Etherscan, qui affiche 172,2 millions d’adresses uniques sur Ethereum (ETH) à la même date, ainsi que 1,19 million de transactions quotidiennes.

Selon DeFi Llama, BSC est juste derrière Ethereum en ce qui concerne la valeur totale verrouillée (TVL), mais la différence entre la première et la deuxième place est énorme : la TVL d’Ethereum est de 140,35 milliards de dollars, tandis que celle de Binance est de 17,69 milliards de dollars. Ce dernier avait atteint son plus haut historique de 32,26 milliards de dollars à la mi-mai. Pour Ethereum, l’ATH était de 145,42 $ vu début septembre.

« A l’initiative de [USD] 1 milliard, notre objectif s’étendra à la construction d’infrastructures inter-chaînes et multi-chaînes intégrées à différents types de blockchain », a déclaré Gwendolyn Regina, directrice des investissements, Fonds d’accélération BSC . « Nous nous préparons à favoriser l’adoption de la crypto et de la blockchain pour accélérer leur croissance à l’échelle mondiale. »

Dans le cadre de ce fonds, le comité de mentorat du BSC aidera les communautés de développeurs du monde entier à atteindre de nouveaux publics, à fournir des bourses universitaires aux institutions et à soutenir la recherche et le développement de technologies émergentes. « Un total de 100 dapps / infrastructures innovantes en plus du BSC bénéficieront du mentorat des meilleurs VC ainsi que des opportunités de financement », indique le communiqué de presse.

Pendant ce temps, la communauté BSC devrait également organiser des hackathons régionaux et mondiaux, des programmes communs de bug bounty et des conférences de développeurs, en mettant l’accent sur les « régions riches en blockchain » telles que la Russie, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, l’Europe, les États-Unis et les États-Unis. États-Unis Amérique du Sud. .

À 14h02 UTC, la pièce de monnaie binance (BNB) se négocie à 429 $. Il est en hausse de 2% en 24 heures, tout en restant inchangé en une semaine.

