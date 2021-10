Binance va lister le jeton RARE unique du marché NFT | Invezz

Binance a inclus SuperRare, une place de marché NFT pour la collecte et l’échange d’œuvres d’art numériques uniques uniques avec le jeton RARE. Les paires RAR BTC (BTC / USD), RARE / BNB (BNB / USD), RARE / BUSD et RARE / USDT sont disponibles à la négociation.

Les échanges ont commencé à 06h00 (UTC) aujourd’hui, a indiqué la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde sur son site Web. Les utilisateurs peuvent commencer à déposer RARE en vue du trading à ce moment-là.

À propos de SuperRare

Les artistes du réseau SuperRare créent de manière authentique chaque œuvre et la symbolisent en tant qu’objet numérique crypto à collectionner qui peut être détenu et échangé. Le jeton de gouvernance de la plateforme est RARE.

Les détenteurs de jetons peuvent allouer des fonds de la trésorerie communautaire, régir les paramètres clés de la plate-forme et voter sur les améliorations proposées au réseau et au protocole. Binance ne facture pas de frais pour l’inscription RARE.

Selon le site SuperRare :

Vous pouvez penser à SuperRare alors qu’Instagram rencontre Christies. Une nouvelle façon d’interagir avec l’art, la culture et la collection sur Internet.

Chaque œuvre d’art dans SuperRare est un objet numérique crypto-sécurisé suivi par blockchain. Selon la plate-forme, il s’agit probablement d’objets rares que vous pouvez collecter et qui ont une valeur comme Bitcoin, Ethereum (ETH / USD) et d’autres crypto-monnaies.

SuperRare est comme un réseau social pour l’art numérique. Les objets de collection numériques sont idéaux pour un cadre social en raison de leur dossier de propriété transparent. Pour commencer à les collecter, vous pouvez vous inscrire sur le site Web et lier votre compte SuperRare à un portefeuille Ethereum. Une fois votre compte prêt, vous pouvez consulter le flux d’activités ou suivre vos artistes préférés pour commencer à collectionner.

Acheter des œuvres d’art sur SuperRare

SuperRare fonctionne avec Ethereum et toutes les transactions sont effectuées en ether, la crypto-monnaie native de ce réseau. SuperRare suggère d’acheter de l’éther sur Coinbase comme l’option la plus simple et la plus rapide. Si vous n’avez jamais utilisé de crypto, vous pouvez acheter de l’éther sur Coinbase en utilisant un compte bancaire.

Pour l’instant, SuperRare en est à ses débuts et donne accès à un petit nombre d’artistes sélectionnés. L’acheteur paie des frais de transaction de 3% pour tous les achats. La commission prélevée sur les ventes primaires est de 15% et le créateur reçoit 85%. Ils reçoivent une commission de 10 % pour les ventes secondaires.

