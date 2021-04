Binance

Binance va lister Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), MicroStrategy (MSTR) comme actions tokenisées

Le principal échange de crypto-monnaie Binance prévoit de tokeniser plus d’actions sur sa plate-forme.

De nouveaux jetons de stock arrivent à Binance

L’échange a déclaré qu’il répertorierait les actions de Microstrategy (MSTR), Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT) en tant que jetons tokenisés, conformément à un avis publié sur son site Web. Cela fait suite à la liste précédente des jetons échangeables Coinbase et Tesla répertoriés plus tôt ce mois-ci.

Les jetons d’actions de Binance sont appelés actions tokenisées qui peuvent être négociées sur les bourses traditionnelles.

Le nouvel arrangement offrira aux utilisateurs de Binance la possibilité de se qualifier pour des rendements économiques sur les actions sous-jacentes, y compris les dividendes potentiels.

Instructivement, les jetons seront libellés dans le stablecoin de l’échange, BUSD.

En outre, les investisseurs de détail intéressés peuvent acheter aussi peu que le centième d’une action ordinaire en utilisant BUSD.

L’échange répertoriera les jetons de MicroStrategy plus tard dans la journée, à 13h30 UTC. Les jetons Apple suivront deux jours plus tard, le 28 avril. Les jetons d’actions de Microsoft seraient ajoutés beaucoup plus tard, le 30 avril 2021.

Ces actions symboliques qualifient leurs détenteurs pour des rendements économiques, y compris des dividendes. Chaque action symbolique est adossée à un portefeuille de dépôts détenu par la société d’investissement allemande CM-Equity AG.

Règlement sur les jetons d’actions Binance

Les titres négociables sont un nouveau terrain pour Binance, ce qui explique pourquoi les régulateurs sont sur les talons de l’échange.

À Hong Kong, on s’inquiète déjà de savoir si la bourse a obtenu ou non une licence pour commercialiser des jetons de sécurité dans la région. L’organisme de surveillance financier britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), enquête également sur Binance pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières.

Bien que le régulateur allemand BaFin n’ait pas dit si une enquête sur les jetons d’actions de Binance sera menée ou non.

Cependant, BaFin soutient que si les jetons sont transférables et négociés sur un échange de crypto-monnaie pour des gains économiques, ils pourraient être considérés comme des titres et doivent fonctionner avec un prospectus clairement défini.

Dans une interview avec Bloomberg, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que tous ses produits adhéraient à la MiFID II de l’Union européenne.

Contrairement à l’affirmation de BaFin, Zhao a souligné qu’il n’y avait pas besoin de prospectus car les jetons ne peuvent être achetés et vendus que dans le jardin clos de CM-Equity.

Le PDG de la crypto trading exchange a précisé que les jetons d’actions pourraient donner droit aux investisseurs à des dividendes potentiels; il ne confère aucun droit de vote relatif aux titres ordinaires aux porteurs.

Pendant ce temps, le commerce des valeurs mobilières est soumis à une réglementation stricte de la part des gouvernements du monde entier.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.