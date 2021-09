Cardano (ADA)

Binance va suspendre les transactions Cardano (ADA) à l’appui de la mise en œuvre d’Alonzo

AnTy10 septembre 2021

La mise à niveau de Cardano pour mettre en place des contrats intelligents a été l’une des plus grandes histoires de l’industrie de la cryptographie de la semaine.

Malgré les critiques de certains des premiers utilisateurs, Cardano a récemment obtenu le soutien du plus grand échange crypto au monde.

Faire une pause

Hier, l’échange de crypto Binance a annoncé qu’il soutiendrait la Cardano Foundation et Input Output Hong Kong (IOHK) alors qu’ils cherchent à intégrer des contrats intelligents dans la blockchain Cardano ce week-end. La mise à niveau – surnommée Alonzo – a été prévue pour le 12 septembre, et ce sera un moment décisif dans l’histoire de la blockchain.

Comme Binance l’a expliqué dans son communiqué, il arrêterait tous les dépôts et retraits du jeton ADA de la blockchain sur sa plateforme d’échange 30 minutes avant la mise en œuvre d’Alonzo. La bourse a ajouté que les activités de trading pour ADA ne seraient pas affectées.

Dès que la mise à niveau sera considérée comme stable, Binance poursuivra les transactions basées sur ADA. L’introduction de contrats intelligents devrait faire de Cardano une blockchain plus évolutive et fonctionnelle, la plate-forme espérant accueillir les protocoles de finance décentralisée (DeFi) et d’autres applications.

L’importance d’Alonzo

Le soutien de Binance sera certainement utile pour Cardano, la première itération d’Alonzo ayant fait l’objet de critiques importantes. Plus tôt ce mois-ci, IOHK a lancé Plutus – une fonctionnalité de contrat intelligent – ​​sur le réseau de test Cardano. L’un des premiers projets à lancer sur le testnet était Minswap – un échange crypto décentralisé multi-pools.

Malheureusement, Minswap a rencontré des problèmes de simultanéité et a dû fermer son réseau de test dimanche. Les utilisateurs avaient critiqué l’échange pour avoir des temps de confirmation de transaction lents, le service traitant environ une transaction par seconde. Certains ont également souligné l’utilisation par Cardano de « résultats de transaction non dépensés » – des composants qui aident à suivre les fonds des utilisateurs.

Alors que Cardano s’était abstenu de discuter de la question, le prix d’ADA a pris un coup dur au cours de la semaine. Bien sûr, la correction du marché a joué un rôle. ADA avait franchi 3 $ pour la première fois la semaine dernière, mais son prix est retombé dans la fourchette inférieure de 2 $ au cours des derniers jours.

Les développeurs n’ont jusqu’à présent rien dit sur les problèmes de concurrence. Mais, le directeur général de l’entreprise, Charles Hoskinson, a tweeté que l’agitation n’était rien de plus que des personnes essayant de créer un FUD inutile.

Les investisseurs chercheront à voir comment la mise en œuvre d’Alonzo se déroule ce week-end et son effet sur le jeton de l’actif.

Cardano ADA

2,33 $

-2,59%

-9,46%

-22,13%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.