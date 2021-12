Binance veut à nouveau opérer au Royaume-Uni et y travaille, a déclaré CZ

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le PDG de Binance, CZ, souhaite ramener la bourse au Royaume-Uni.

Binance, considérée comme la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, s’efforce de reconstruire ses opérations au Royaume-Uni après que la Financial Conduct Authority, FCA, lui a demandé en juin de fermer ses activités là-bas. Cela a été révélé par le PDG de la société, Changpeng Zhao, CZ, au journal Sunday Telegraph.

CZ a déclaré à ce point de vente que la société tentait de devenir une société de crypto-actifs enregistrée, c’est un processus qui prendra 6 à 18 mois.

Avertissements pré-Binance

Comme nous l’avons dit, le 28 juin de cette année, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a adressé un avertissement à Binance Markets Limited, la filiale britannique de Binance et au groupe Binance, imposant des restrictions aux activités de Binance au Royaume-Uni sans le consentement écrit préalable de la FCA.

Plus tard en août, la FCA a déclaré que Binance Markets Limited « répondait à tous les aspects des exigences », bien que la société ne soit pas encore en mesure d’exercer des activités réglementées dans le pays, car elle n’était « pas capable » d’être supervisée.

Comme a compté Bitcoin quotidienDes actions réglementaires contre Binance ont été appliquées dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon, l’Italie, l’Australie, l’Afrique du Sud, Malte et Singapour. Cependant, Binance a pris des mesures pour se conformer à ses offres et pratiques de produits, notamment en réduisant l’effet de levier élevé, en imposant des normes KYC (Know Your Customer) obligatoires et en renforçant son équipe de conformité avec des embauches d’experts.

Elle a également annoncé son intérêt pour l’ouverture de bureaux régionaux en Europe. Le premier siège physique est déjà une réalité en Irlande. De son côté, la proposition d’un bureau physique en France serait possible étant donné qu’elle a reçu une réponse affirmative des autorités si la plateforme respecte la réglementation anti-blanchiment (AML).

