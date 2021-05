Binance vient de désactiver les retraits Ethereum (ETH) et ERC-20

Le premier échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a suspendu les retraits d’Ethereum et d’ERC-20 ce matin, prétendument à des fins de maintenance du portefeuille. Selon leur annonce, la suspension n’est que temporaire et assez courte, à partir de 8 heures UTC et jusqu’à 9 heures UTC.

#Binance suspendra les retraits pour les jetons Ethereum (ETH) et ERC-20 à partir du 13/05/2021 à 8h00 (UTC) pour la maintenance temporaire du portefeuille. Le trading et les dépôts ne sont pas affectés. Les retraits seront rouverts à 2021-05-13 9h00 (UTC) .https: //t.co/DsXGRxAgGQ – Binance (@binance) 13 mai 2021

Cependant, bien que les retraits aient été désactivés, la bourse a déclaré que les transactions et les dépôts ne seraient pas affectés pendant la maintenance.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Une autre chose à noter est que c’est la troisième fois que la bourse clôt des retraits de crypto-monnaie. Plus tôt cette semaine, il a fait de même pour XLM et ETH, et après cela, il a suspendu tous les retraits entièrement, pendant une courte période, après quoi ils ont été entièrement rétablis.

La maintenance de Binance commence alors que les prix des crypto-monnaies chutent

Fait intéressant, la suspension est intervenue à un moment très gênant, tout comme l’industrie de la cryptographie a commencé à traverser une période difficile qui a amené la plupart des pièces à se négocier dans le rouge. Bitcoin, par exemple, a baissé de 13,22% au cours des dernières 24 heures, et Ethereum (ETH) lui-même a baissé de 14,05%.

Dogecoin, la crypto la plus performante de l’année, a vu son prix presque divisé par deux au cours des derniers jours. Non seulement son prix a chuté à 0,38 $, mais la pièce a également chuté de sa position de quatrième plus grande crypto, actuellement au sixième rang. Bien qu’il y ait encore un espace entre celui-ci et la pièce suivante, le XRP, qui occupe actuellement la septième place, le prix et la capitalisation boursière de DOGE semblent chuter rapidement.

Quant à Binance, la bourse a l’habitude de “ devoir faire de la maintenance ” chaque fois que les prix commencent à se comporter d’une manière qui pourrait amener les gens à commencer à vendre en masse. Mais, étant donné la courte période pendant laquelle les retraits n’étaient pas disponibles, le déménagement, espérons-le, n’a pas trop dérangé beaucoup de gens.

Quant à Binance Coin (BNB), il occupe actuellement la troisième place sur la liste des plus grandes crypto-monnaies, bien que son propre prix ait également subi de lourdes pertes, chutant de 13% au cours des dernières 24 heures. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du BNB est de 577 $. Pendant ce temps, BTC est à nouveau en dessous de 50000 USD, son prix s’établissant actuellement à 48972 USD.