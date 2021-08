Binder (KTM) remporte une course chaotique en Autriche

15/08/2021

Dans une course où, en continu, le ciel menacé pluie et, non seulement cela, mais il y avait des moments où la direction de course montrait le drapeau blanc avertissant « des gouttes tombent, vous pouvez changer la moto pour celle de l’eau & rdquor ; et seulement à la fin il y a eu un petit déluge qui a tout changé, le Brad Binder sud-africain (KTM), qui a eu le courage de rester, dans les cinq derniers tours, avec ses pneus secs sur la piste et de ne pas changer de moto, il a réussi à remporter le Grand Prix d’Autriche, deuxième rendez-vous au Red Bull Ring de Spielberg, finalement bondé de plus de 83 000 fans (sans masque), dans un grand prix où personne n’échappait et où tous les favoris ont eu leur heure de gloire, dont Marc Márquez (Sling).

Départ spectaculaire

Le test a commencé par un démarrage spectaculaire de Jorge Martin (Ducati), le « poleman » et vainqueur d’il y a sept jours sur la même étape et, à nouveau, leader de la grille MotoGP aujourd’hui, sur la belle piste autrichienne, et immédiatement une file d’attente formée, tous très proches les uns des autres, intégrés par lui-même, le leader de la Coupe du monde Fabio Quartararo (Yamaha), qui n’aime pas l’eau ou la menace de gouttes sur l’écran de sa moto et la visière de son casque, comme cela s’est produit aujourd’hui, Martin, Jean zarco (Ducati) et, bien sûr, l’italien ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), qui ont cherché une victoire toute l’année.

Après quelques tours, après l’équateur du grand prix, sans grandes exhibitions mais avec une énorme tape-à-l’œil dans tous ses mouvements, MM93, qui a été le seul à avoir monté le pneu tendre arrière, il s’est éloigné du rebelle Martín et du “Diable”, qui dans les premiers tours, avec la menace de la pluie, a souffert de peur de tomber, a fini par récupérer, au chef, au futur champion et se place avec autorité derrière Bagnaia, qui ne semble pas souffrir pour mener la course.

Et de la même manière que Sergio García Dols (GasGas, Moto3) et Raúl Fernández (Kalex, Moto2) ont bien mordu aujourd’hui les leaders de leurs catégories, Pedro Acosta (KTM) et Remy Gardner (Kalex), Quartararo a ouvert un grand écart par rapport à ses poursuivants, malgré une septième position.

Fin passionnante

A moins de sept tours de la fin, la lutte pour la tête de l’épreuve a été formidable et Márquez, terriblement agressif, vieux Marc de la décennie prodigieuse, n’a cessé de harceler Bagnaia et même de lui montrer le dôme de sa moto à plusieurs reprises, alors qu’il commençait à pleuvoir.

Et c’est à ce moment-là qu’il a vraiment commencé à pleuvoir. Et c’est alors que tous les favoris, Bagnaia, Quartararo, Márquez, sont entrés pour changer leur vélo sec pour celui de l’eau et c’est alors que Binder sud-africain se tenait, ferme, luttant contre la pluie avec des pneus secs et remporta la course en grand, comme un funambule, tandis que les autres souffraient chutes comme les MM93 (déjà avec des caoutchoucs d’eau) ou ils ont dû se rendre comme Iker Lecuona, Valentino Rossi, qui s’apprêtait à décrocher son premier podium, et même Aleix Espargaró, qui s’apprêtait à offrir à Aprilia son premier podium, mais ne supportait pas l’eau en pneus secs.

Binder a gagné, suivi de Bagnaia et Martín, tandis que les autres ont déploré leur malchance, leur peu d’audace à rester en piste avec des pneus lisses et leur admiration par le pilote sud-africain KTM qui, en effet, sans être en course pour le titre mondial MotoGP pouvait le jouer sans problème, même si, dans le dernier tour, il a beaucoup souffert sur la moto.

Championnat du monde MotoGP : 1. Fabien QUARTARO (France), 181 points, 2. Francesco BAGNAIAA (Italie), 134 ; 3. Jeanne Voir (Espagne), 134 ; 4. Johanne ZARCO (France), 132 et 5. Jacques MEUNIER (Australie), 105.