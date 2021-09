Binder obtient une pole serrée en Moto3

in

09/11/2021

Le à 16:04 CEST

Denis Foggia est sorti dominant la séance de qualification pour la grille de dimanche au GP d’Aragon, mais en quelques minutes Classeur Darryn a arraché la première place et a accéléré pour se battre pour la pole suivi de Gabriel Rodrigo et Tatsuki Suzuki . Mais si quelque chose est clair dans ce Championnat du Monde Moto3, c’est que les pilotes ne montrent leur plein potentiel que dans les dernières minutes des qualifications. Le leader mondial, Pedro Acosta, Il est sorti au tir à 5 minutes de la fin et il a poussé pour se placer rapidement à la cinquième place.

La dernière minute a été déterminante dans cette lutte pour la pole où Binder avait déjà obtenu la première position provisoire et malgré le fait que le reste des pilotes ait tenté de le lui arracher au dernier moment, le Sud-Africain lui a rendu la tâche impossible et a repris le pôle pour dimanche.

Gabriel Rodrigo a obtenu la deuxième place à la dernière minute et Suzuki sortira troisième. Sergio García Dols partira en quatrième position et Pedro Acosta n’a pas trouvé assez de rythme pour se battre pour les premières places et sortira enfin neuvième.