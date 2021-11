Bindi Irwin et son mari Chandler Powell envoient des fans pour une boucle avec des accents dans une nouvelle vidéo

Bindi Irwin et son mari, Chandler Powell, ont travaillé pour perpétuer l’héritage de son père, Steve Irwin de The Crocodile Hunter, au zoo d’Australie, et le 15 novembre est le « Steve Irwin Day » afin d’honorer l’héritage du défunt écologiste. Pour célébrer, le personnel du zoo d’Australie a réalisé une vidéo pour Instagram sur ce que le port des uniformes kaki signifiait pour eux. Alors que la plupart des gens pensaient à la sauvegarde de la faune et à la perpétuation de l’héritage de Steve, les fans se sont laissé prendre à la façon dont les accents australiens prononçaient « kaki ». Même Powell, qui est américain, semble avoir repris la façon australienne de dire « kaki », qui ressemble à la façon américaine de dire « clé de voiture ».

« J’adore que Chandler dise kaki avec un accent australien lol », a écrit un fan. « J’adore ça. Mais je ne vais pas mentir, étant un Américain au moins. C’était une bonne minute avant que je réalise qu’ils disaient » kaki « et pas » clé de voiture « pensant que vous portiez tous une épinglette ou quelque chose du genre », a plaisanté un autre disciple. « J’adore !!!! De plus, quand les Australiens disent ‘kaki’, cela ressemble à un Américain qui dit ‘clé de voiture' », a écrit un autre.

La vidéo a également donné à Irwin et Powell l’occasion de montrer leur adorable fille, Grace Warrior. La plus jeune guerrière de la faune a récemment eu sa première rencontre avec l’océan alors qu’elle se rendait à la plage avec son père, sa mère plus tôt ce mois-ci, et Irwin a fièrement capturé le moment adorable où son jeune a été vu en train de s’éclabousser dans les vagues en vidéo.

Le Crikey ! C’est la star d’Irwins qui a partagé l’adorable clip « de Grace Warrior s’éclaboussant dans l’océan pour la toute première fois » sur Instagram dimanche. Dans la vidéo d’une minute, la fillette de 7 mois, vêtue d’un chapeau de soleil et d’un maillot de bain à fleurs, peut être vue tenue par sa mère. Tout doute que Grace ne serait pas une fan des vagues a été rapidement dissipé car la petite était tout sourire et éclaboussait ses pieds dans l’eau. Plus tôt dans la journée, Irwin a partagé une photo d’elle tenant la petite Grace sur la plage, partageant que « notre petit rayon de soleil adorait absolument la journée à la plage ».

Bien que la petite Grace n’ait que quelques mois, son amour du plein air a été bien documenté. Peu de temps après qu’Irwin et son mari aient ramené leur paquet de joie de l’hôpital après sa naissance le 25 mars, les fiers nouveaux parents ont commencé à immerger leur enfant dans la nature, offrant même à Grace une pépinière sur le thème du zoo australien. Peu de temps après sa naissance, Grace a enfilé sa toute première paire de kakis du zoo d’Australie et a eu sa « première rencontre avec un koala ». Grace a même accompagné la famille Irwin lors de leur expédition annuelle de recherche sur les crocodiles en août.

S’adressant à PEOPLE en juin, Bindi a révélé qu’elle et Powell « peuvent déjà dire : elle est définitivement une Irwin ». La mère de l’un d’entre eux a expliqué qu’elle et son mari « ont toujours constaté que plus nous en faisons avec elle, plus nous nous promenons, plus nous lui présentons d’animaux, mieux elle dort cette nuit-là. Ça marche très bien. » Irwin a ajouté que sa fille a « été une fille occupée » et qu’elle « aime les aventures, et c’est une petite personne si heureuse et curieuse ».