Bindi Irwin montre un nouveau tatouage dédié à sa fille Grace et à feu son père Steve

Bindi Irwin honore trois personnes importantes dans sa vie de manière très permanente. The Wildlife Warrior a dévoilé jeudi deux nouveaux tatouages ​​en hommage à son défunt père Steve Iriwn, décédé tragiquement à l’âge de 44 ans en 2006 dans une attaque de raies, sa fille Grace Warrior et son mari, Chandler Powell.

Irwin a fait ses débuts avec la nouvelle encre sur Instagram, où elle a partagé des photos séparées des deux tatouages ​​alors qu’elle détaillait la signification derrière eux. S’ouvrant sur le premier tatouage, les mots » gracieuse guerrière » et un alligator sur son avant-bras, révélés dans une image montrant sa fille lui tenant la main, Irwin a révélé que les mots maintenant encrés sur sa peau sont les mots mêmes qu’elle » a dit à notre fille alors que je la tenais pour la première fois dans mes bras… C’est ainsi que son nom est né. » Elle a également partagé que la phrase était encrée dans l’écriture de son père « pour le garder avec moi, toujours », ajoutant que « notre cher alligator, Daisy, est à côté de ces mots pour représenter notre travail de conservation en tant que guerriers de la faune ».

Le deuxième tatouage frais est un anneau de fleurs autour de son annulaire de mariage, Irwin surnommant l’encre sa « belle alliance en fleurs ». Elle a déclaré que le tatouage était « une validation quotidienne des trois choses les plus importantes de ma vie : la famille, le but et l’amour inconditionnel ». Elle a terminé le message en écrivant: « Depuis la fin du voyage d’allaitement de Grace, le moment était maintenant idéal pour cette œuvre d’art stimulante », et Powell n’a pas tardé à lui montrer un peu d’amour. Dans la section commentaires, il a écrit: « des œuvres d’art magnifiques. Vous m’étonnez tous les jours. Chacune est significative pour marquer ce moment spécial de notre vie ensemble. De plus, la Floride en moi aime l’alligator. Je t’aime tellement. «

Les tatouages ​​​​spéciaux surviennent plus d’une décennie après qu’Irwin a tragiquement perdu son père. Alors que Powell n’a jamais eu l’occasion de rencontrer son beau-père, lui et Irwin se sont assurés de garder sa mémoire vivante pour leur fille. Lorsque la petite Grace est arrivée le 25 mars 2020, jour du premier anniversaire de mariage de ses parents, les fiers parents ont donné du sens à son nom, rendant en partie hommage à feu Crocodile Hunter. Les deuxièmes prénoms de Little Grace, Warrior Irwin, « sont un hommage à mon père et à son héritage en tant que guerrier de la faune le plus incroyable », a déclaré Irwin en annonçant la naissance de sa fille.

Le couple a également gardé le souvenir de Steve vivant pour leur fille en lui accordant l’amour de la famille pour la nature. Irwin et Powell partagent fréquemment des clichés de la petite Grace passant du temps avec des animaux au zoo d’Australie, et Irwin a révélé au cours de l’été que la famille « peut déjà dire : c’est définitivement une Irwin », ajoutant que sa fille « adore les aventures, et elle est tellement petite personne heureuse et curieuse. »