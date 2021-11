Bindi Irwin publie un hommage émouvant à son père décédé le jour de Steve Irwin

Bindi Irwin et son frère Robert continuent d’honorer l’héritage de leur défunt père 15 ans après sa mort tragique. Célébrant la journée internationalement reconnue de Steve Irwin, les deux enfants du célèbre Wildlife Warrior ont écrit des hommages touchants aux médias sociaux sur l’impact que la défunte star de Crocodile Hunter a encore après avoir été tragiquement tué à l’âge de 44 ans le 4 septembre. , 2006, dans une attaque de raie.

Robert, 17 ans, a partagé une photo avec sa grande sœur et son père sur Instagram dimanche, écrivant dans la légende : « Aujourd’hui, c’est #SteveIrwinDay. Je pense beaucoup à mon père aujourd’hui et à l’impact qu’il a eu sur notre planète, inspirant toute une génération. » Le photographe animalier a poursuivi: « Je pense aussi à quel père il était vraiment incroyable. Grâce à une vie filmée et aux histoires de ma famille et de ceux qui le connaissaient le mieux, je suis capable de me souvenir des moments spéciaux avec papa. »

Robert a conclu que même si son père lui manque « tellement » et qu’il le respecte toujours tous les jours, « cela signifie pour moi et ma famille que chaque année, nous pouvons avoir une journée pour que le monde célèbre ce qu’il représentait ». La grande soeur Bindi a commenté son message, « Je t’aime tellement », ajoutant plus de ses pensées à son propre message.

Partageant une photo avec son père au bord de l’océan, Bindi a écrit dans son propre hommage: « Votre héritage vivra pour toujours. Je t’aime encore plus longtemps. 15 novembre, Steve Irwin Day. » Lors des hommages des deux frères et sœurs, les gens n’ont pas tardé à leur assurer à quel point leur père avait eu un impact sur leur vie, une personne écrivant: « Votre père était l’un de mes héros quand j’étais jeune et il l’est toujours aujourd’hui. » Ils ont poursuivi: « Il est tellement fier de vous tous et pour le travail incroyable que vous faites, et l’amour que vous répandez à travers le monde. »

Une autre personne a écrit : « Je suis désolé que vous n’ayez pas pu passer plus de temps avec votre père. Il était remarquable », tandis qu’une troisième a écrit que « l’amour est sans fin ». Notant à quel point Steve serait fier de ses enfants aujourd’hui, ils ont poursuivi: « Votre concentration sans relâche et votre travail acharné pour garder le rêve de votre père en vie sont appréciés au-delà des mots par tous les guerriers de la faune. Je vous envoie de l’amour aujourd’hui. »