Bing Bong, le nouveau cri de ralliement des Knicks, a expliqué

« Bing bong. »

Non, ce n’est pas ce que ta mère appelle TikTok par erreur. La phrase est le nouveau ralliement pleurant pour les New York Knicks renaissants avec l’équipe en compétition au sommet de la Conférence de l’Est pour commencer la nouvelle saison.

Vous pouvez trouver « bing bong » partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Le compte officiel des Knicks l’a utilisé pour célébrer les gros dunks, les joueurs des Knicks l’ont utilisé après des victoires, et un adversaire des Knicks l’a utilisé pour les narguer après la première défaite de New York. « Bing bong » a même fait la couverture des journaux locaux.

Comment cela a-t-il commencé ? Qu’est-ce que ça veut dire? Tout revient à une vidéo virale après la double victoire des Knicks en ouverture de saison contre les Celtics de Boston.

Alors qu’une foule excitée sortait du Madison Square Garden après la victoire, Side Talk NYC – qui se décrit comme « le spectacle de rue d’une minute de New York » – a mis une caméra sur les fans des Knicks célébrant après la victoire. La vidéo – qui a déjà été vue plus de 5,5 millions de fois, avec plus de 35 000 partages – comprend plusieurs réactions hilarantes, dont une où je regarde la caméra et dit « bing bong ».

C’est exact. Bing bong.

Bing bong

La vidéo a immédiatement été adoptée par les fans des Knicks. Il y a tellement de belles lignes dans cette vidéo, mais « bing bong » s’avère être l’expression avec la résistance.

Partout où vous avez regardé sur les réseaux sociaux : « bing bong ».

[strides to podium] [straightens papers] [adjusts collar] [clears throat] [lowers glasses] [gazes into crowd] [leans toward mic] [clears throat again] Bing bong – Seth Rosenthal (@seth_rosenthal) 24 octobre 2021

Bing bong

Les Knicks l’ont tweeté depuis leur compte officiel le lendemain :

Le nouveau tireur Evan Fournier l’a tweeté après que les Knicks eurent battu les Philadelphia 76ers :

Belle victoire en TEAM ce soir !!

Bing bong! – Evan Fournier (@EvanFourmizz) 27 octobre 2021

C’était aussi à la une du New York Daily News :

Lorsque le Magic a donné aux Knicks leur première défaite de la saison, ils ont cinglé les Knicks en combinaison avec un autre gars classique de la vidéo :

Jordie Bloom est le jeune homme de 26 ans qui a dit « bing bong » sur la vidéo. Bloom a reconnu la caméra Side Talk NYC et a dit « bing bong », car chaque vidéo Side Talk commence par le son. C’est le bruit que fait le métro de New York quand les portes s’ouvrent.

Cela a déjà été une expérience éclair pour Bloom :

« Un enfant est venu vers moi [on the street] et m’a fait le plus gros câlin et m’a dit: ‘Les Knicks vont faire de grandes choses cette année uniquement à cause de toi’, et je me suis dit: ‘C’est inutilement vrai, mais je t’aime frère' », se souvient Bloom. « C’était une sensation formidable. » « Je suis passé d’un gars qui essaie de comprendre ce qu’il fait de lui-même dans la vie, en 24 heures, à être… accueilli dans le cercle des Knicks », a-t-il déclaré.

Oui, le Bing Bong Guy est sur Twitter et il vend des chemises.

Tout le monde n’est pas content de continuer à voir la phrase.

Je suis content pour les fans de Knicks que leur équipe se porte bien. mais si je vois un autre tweet de bing bang sur ma timeline, je vais devenir un meurtrier. – Sopan Deb (@SopanDeb) 29 octobre 2021

Personnellement, j’espère que cette ligne de la vidéo n’est pas oubliée non plus.

hey kd, ne regrette pas de ne pas être venu chez les kniiiiiiiiiiiiiiiiks – jason c. (@netw3rk) 24 octobre 2021

Bing bong

Les Knicks sont bons cette année. Vous n’arrêterez probablement pas d’entendre le bing bang de sitôt.