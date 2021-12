Bing bong! Lil Nas X recrute Avril Lavigne et plus pour la vidéo TikTok

Lil Nas X a demandé l’aide de ses nouveaux amis célèbres pour une vidéo TikTok.

Le samedi 4 décembre, le chanteur a reçu le prix de l’innovateur de l’année lors du brunch des hitmakers 2021 de Variety. Là, il a recruté d’autres artistes musicaux Olivia Rodrigo, Jack Harlow, Normani, Tinashé, Anitta, Avril Lavigne, et Chloé Bailey— Qui lui avait remis l’honneur — pour une vidéo TikTok.

Suivant une tendance à la hausse, les stars ont synchronisé les lèvres avec des extraits sonores viraux d’interviews non filtrées avec des personnes aléatoires dans les rues de New York, publiées pour la première fois par le populaire compte Instagram et TikTok @sidetalknyc, alias. « Le spectacle de rue d’une minute de New York. »

« BING BONG! » Lil Nas X a sous-titré la compilation vidéo, citant un slogan viral qui provient de la série en ligne et est depuis devenu un slogan non officiel pour les fans des New York Knicks.

Regardez la vidéo TikTok de Lil Nas X (avertissement : contient un langage explicite)

Lors de l’événement, Lil Nas X et Lavigne ont été photographiés à l’aide de son téléphone. Il a également été aperçu en train de traîner avec Harlow et de prendre des photos avec lui avant de s’asseoir pour la remise des prix. Après l’événement, lui et Bailey ont discuté et il a également été aperçu en train d’embrasser davantage de ses collègues.