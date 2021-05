Binge vos émissions préférées avec ce téléviseur Android intelligent Hisense 55 pouces jusqu’à 650 $

Vous n’avez que quelques heures pour récupérer le téléviseur Android intelligent Hisense H9G Quantum Series 55 pouces alors qu’il est à un prix bas de 649,99 $ sur Amazon. C’est un match pour son prix le plus bas et une baisse que nous n’avons vue qu’une seule fois au cours des six derniers mois. Amazon est le prix correspondant à l’offre du jour chez Best Buy, où vous pouvez également trouver ce téléviseur au même prix bas. Bien sûr, les offres du jour de Best Buy changent tous les jours, de sorte que le calendrier est limité.

Regarde ça

Hisense H9G Quantum series 55 pouces 4K Android TV

Inclut une technologie avancée comme Quantum Dot et une large gamme de couleurs pour une image lumineuse et détaillée. Prend en charge Dolby Atmos et Dolby Vision avec d’autres formats HDR. Effectuez une recherche vocale à l’aide de la télécommande ou de l’Assistant Google intégré.

649,99 $ 750,00 $ 100 $ de rabais

Honnêtement, à ce prix et avec ces fonctionnalités, peu importe comment vous prévoyez d’utiliser votre nouveau téléviseur. Cela pourrait être la pièce maîtresse de votre salon ou une grande télévision de chambre à coucher. Utilisez-le pour les jeux vidéo ou binging de vos plates-formes de streaming préférées. Le téléviseur est équipé de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour l’utiliser comme vous le souhaitez.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La technologie Hisense ULED permet d’améliorer la couleur, la luminosité, le mouvement et plus encore. De plus, il est doté d’une technologie de cartographie Quantum Dot et d’une large gamme de couleurs, ce qui vous permet d’obtenir des combinaisons de couleurs étonnantes et une qualité d’image détaillée, quoi qu’il arrive. Avec un processeur intégré pour la conversion ascendante 4K, vous pouvez profiter de tous vos contenus préférés avec la meilleure résolution possible.

Vous pourrez également regarder une tonne de contenu avec HDR. Le téléviseur prend en charge Dolby Vision, HDR 10, HLG et HDR 10+, ce qui signifie que vous bénéficiez d’un support HDR fou pour tous vos films et émissions.

Bien sûr, ce ne serait pas une télévision intelligente sans une plate-forme intelligente. Dans ce cas, vous obtiendrez Android TV, une excellente plate-forme intelligente régulièrement mise à jour qui vous donne accès à tous vos services préférés. Le téléviseur dispose également de Chromecast afin que vous puissiez envoyer du contenu de votre téléphone à l’écran. Avec une télécommande TV qui inclut l’accès vocal et l’assistant Google intégré, vous avez plusieurs façons d’utiliser votre voix pour rechercher de nouvelles émissions, contrôler votre maison intelligente, poser des questions sur la météo, et plus encore.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.